الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عميد "طب طنطا": مستشفيات الجامعة وضعت بصمة قوية في مجال الطب والعلاج

عميد طب طنطا
عميد طب طنطا

قال الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن جامعة طنطا قد أثبتت نفسها كمرجعية رائدة في مجال الطب النفسي والجراحي في مصر، حين تمكّن أطباء مستشفى جامعة طنطا، لأول مرة في تاريخ مصر، من إجراء تدخل جراحي ناجح لعلاج حالة الوسواس القهري، وذلك بالمنظار الجراحي وفق أحدث التقنيات والأجهزة الطبية وعقب تدريب الكوادر الطبية على مستوى عالٍ يسهم في تقديم رعاية صحية متميزة وتوفير حلول للحالات النادرة والمعقدة، مشيدًا بالإنجاز الطبي الذي تم تحقيقه وأكد أنه يمثل تقدمًا جديدًا في مجال الطب النفسي في مصر.

وأضاف غنيم، في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن تحقيق نجاح مثل هذا في مجال الطب وخاصة الطب النفسي، يعزز الأمل والتفاؤل للمرضى الذين يعانون من حالات نادرة ومعقدة، ويساهم في تطوير المجال الطبي بشكل عام، مشيرًا إلى أن الإنجاز الذي حققته جامعة طنطا يعكس التقدم العلمي والتكنولوجي والتطور الطبي في مصر، ويساهم في تعزيز سمعة البلاد في مجال الرعاية الصحية.

وأكمل عميد كلية الطب بجامعة طنطا، ومع استمرار التقدم والابتكار في مجال الطب، نأمل أن يتم توسيع نطاق هذه التقنيات والممارسات الجراحية لتعمم على مستوى أوسع وتصبح متاحة للمزيد من المرضى في مصر والمنطقة العربية، وبهذا الإنجاز، تكون جامعة طنطا قد وضعت بصمة قوية في مجال الطب والعلاج وأثبتت قدرتها على تقديم رعاية طبية متميزة ومبتكرة.

وعن العملية الجراحية التي تم إجرائها داخل مستشفيات جامعة طنطا، قال غنيم: “تم إنهاء معاناة مريض يعاني من وسواس قهري منذ خمس سنوات، بعد إجراء تدخل جراحي اعتمدته أوروبا والولايات المتحدة، تم فصل الفص الحزامي والأمامي في المخ باستخدام تقنية محدودة التدخل والمخدر الموضعي، وذلك باستخدام جهاز التصويب المجسم ثلاثي الأبعاد وقد تم استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المتاحة في مستشفى جامعة طنطا لإجراء هذه الجراحة النادرة، حيث تم فحص ومناقشة حالة المريض بدقة من قبل التخصصات المعنية في الجامعة، وقرر الفريق الطبي إجراء الجراحة، التي أتاحت للمريض الشفاء من النوبات العصبية والاكتئاب وأفكار الوسواس القهري، وتمكنه من استعادة حياته الطبيعية، وتم تغطية تكاليف الجراحة بالكامل من قبل الجامعة، دون أن يتحمل المريض أي نفقات”.

إنجاز في مجال العلاج الجراحي للوسواس القهري

وأشاد غنيم بالفريق الطبي الذي حقق إنجاز في مجال العلاج الجراحي للوسواس القهري والذي قام بالعملية تحت إشراف الدكتور محمد عامر، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور حسام الدين الصاوي، رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية، وكامل الفريق الطبي الذي شارك في الجراجة، مؤكدًا أن جامعة طنطا، احتفت وغحتفلت بالإنجاز الطبي الرائع تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، والذي كرم الفريق الطبي والجراحي على مهارتهم وإنجازهم البارز في هذه الجراحة النادرة. 

وأكد الدكتور غنيم أن هذا الإنجاز يعكس التقدم الطبي في مصر ويرفع من مستوى الرعاية الصحية في البلاد، مشيدًا بمهارة الفريق الطبي والجراحي الذي أجرى العملية، وأشار إلى أن هذا النجاح هو الأول من نوعه في مصر والوطن العربي والدول المجاورة وفقًا للمجلات ومحركات البحث العلمية، وأن مستشفيات جامعة طنطا مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وتتمتع بكوادر طبية مدربة على أعلى مستوى لإجراء مثل هذه الجراحات النادرة.

وضعت بصمة قوية في مجال الطب والعلاج عميد كلية الطب بجامعة طنطا رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية مستشفى جامعة طنطا أحدث التقنيات والأجهزة الطبية تقدم ا جديد ا في مجال الطب النفسي في مصر تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن تحقيق نجاح مثل هذا في مجال الطب وخاصة الطب النفسي يعزز الأمل والتفاؤل للمرضى الذين جامعة طنطا مستشفيات جامعة طنطا وسواس قهرى أحدث الأجهزة والتقنيات المتاحة في مستشفى جامعة طنطا

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