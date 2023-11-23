الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. مؤتمر جماهيري لـ"حماة الوطن" لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بأسيوط

النائب مصطفي بدران
النائب مصطفي بدران

يُنظِّم حزب "حماة الوطن"، غدًا الجمعة، مؤتمرًا جماهيريًا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بمحافظة أسيوط بحضور الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب "حماة الوطن"، ولفيف من قيادات الحزب والشخصيات العامة والتنفيذية بالمحافظة.

من جهته، أعرب النائب مصطفى بدران، أمين حزب "حماة الوطن" بأسيوط، عن سعادته للمشاركة العظيمة لقادة الحزب في مؤتمر أمانة أسيوط؛ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بأرض الملاعب في تمام الرابعة.

ووجَّه بدران، الدعوة لجموع أهالي أسيوط والقوى السياسية والأجهزة التنفيدية، للحضور والمشاركة في دعم ومساندة قيادة مصرالعظيمة التي تتحدي الصعاب.

وقال أمين الحزب بأسيوط: "إننا نبعث رسالة تأييد وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لكل قرارته فيما يخص مصر والقضية الفلسطينية، ونفخر جميعًا بموقف مصر لدعمها الكامل لأهالي فلسطين ورفض الرئيس السيسي، التهجير القسري لأهالي غزة، والإصرار على مرور المساعدات بالرغم من كل التحديات التي تقف ضد مصر، والإصرار على إدخال مصر في صراعات، وكل هذا لأننا نمتلك قيادة واعية حكيمة، لذلك نحن خلف هذا الرجل الذي يقف ويتصدى لكل هذه الصراعات".

حزب حماة الوطن مؤتمر جماهيري الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظة أسيوط الفريق جلال الهريدي الدكتور أحمد العطيفي

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