السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا ثيودروس يحتفل بعيد ميلاده بالقداس الإلهي في الإسكندرية

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

قال الانبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية إنه بمناسبة عيد ميلاد صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودروس الثاني يترأس غبطته القداس الإلهي البطريركي في دير القديس سابا التاريخي. 

استقبال التهنئة

وبعد القداس الإلهي يستقبل البابا ثيودروس المهنئين في قاعة العرش البطريركي بالدير.

و طرح الانبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، نشرة تعريفية تحت عنوان «تمثيل رمزي لحياة الكاهن».

وقال خلالها: عندما يسأل أحدهم، "أين الكاهن؟" أو "ماذا يفعل الكاهن؟"، ليذكرهم بهذه الصورة حيث يجد الكاهن يمسك بيد شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة، ويمسح دموع الأرامِلَة المحتاجين، ويحتضن الأطفال اليتامى، ويزور المساجين، ويُدبر شؤون الكنيسة وحاجة المحتاجين، ويُتمم سر الاعتراف المقدس وصلي للمعترفين والتائبين ولمن هم في ضيق، ويُعلم في مدرسة التعليم المسيحي، ويُتمم سر الزواج.

ويُتمم سر المعمودية والميرن المقدسين، ويُصلي على الموتى ومن أجل وراحة نفوسهم، ويُتمم خدمة سر الشكر المقدس مقدمًا جسد ودم الرب يسوع المسيح للمتناولين، المُقدمان من يسوع المسيح نفسه، في كثير من الأحيان، يفعل أكثر من شيء واحد من هذه الأشياء في اليوم الواحد. لكن من يراه أيضا؟

وتواصل كنيسة الروم الأرثوذكس، استعداداتها للاحتفال بصوم الميلاد المجيد.

وعلى خلفية الاحتفالات، قال نيافة الحبر الجليل الانبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، إنه خلال هذا الصوم، مسموح بأكل السمك عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع حتى يوم 12 ديسمبر، وهو عيد القديس إسبيريدون. 

وعن فترة ما بعدي عيد القديس اسبريدون قال إنه بعد ذلك الفترة من يوم 13 ديسمبر حتى يوم 24 ديسمبر تكون صومًا كاملاً.

كما نشر المطران احدى النصوص الكتابية التي تبرز أهمية الأصوام والتي جاء بها: "صَالِحَةٌ الصَّلاَةُ مَعَ الصَّوْمِ، وَالصَّدَقَةُ خَيْرٌ مِنِ ادِّخَارِ كُنُوزِ الذَّهَبِ".

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