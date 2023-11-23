الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاقباط الكاثوليك يحتفلون بذكرى الطوباوي بارتولوميو بوجيـو الشهيد

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي بارتولوميو بوجيـو الشهيد.

وبهذه المناسبة، طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال فيها..

ولد الطوباوي بارتولوميو بوجيو في 21 سبتمبر1768م بمدينة سان مارتينو ستيلا (سافونا)إيطاليا. عندما كان صغيراً هاجرت عائلته إلى الأرجنتين. 

وعندما كبر شعر بدعوة الله له للحياة الكهنوتية، دخل رهبنة ميرسيداري في بوينس آيرس ورُسم كاهنًا في قرطبة في 26 مايو 1799. وفي العام التالي تم تعيينه كاهناً في باتاغونيا بالقرب من ميناء سان جوزيبي. 

ومكث هناك في حياة التبشير والعمل الرعوي لمدة 10 سنوات. معطيًا مثال على الحياة الرسولية والفقيرة، كان بمثابة الراعي الصالح الذي يسهر على خدمة وحراسه قطيعه. 

في تلك المنطقة، كثيرًا ما كان السكان الأصليون يسرقون كل ما يواجهونه، وأيضا يقومون بخطف بعض الأشخاص ويطلبون فدية كبيرة من عائلتهم مقابل الأفراج عنهم. خلال إحدى هذه المداهمات، أحرق السكان الأصليون الكنيسة حيث كان الأب بوجيو يحتفل بالقداس الإلهي، وقتل خمسة عشر شخصًا، وجُعل آخرون عبيدًا، وقتل الأب بارتولوميو وهو ساجداً على ركبتيه أمام المذبح ونظرته مثبتة على الصليب ويصلي. وذلك يوم 7 أغسطس 1810م. وتحتفل به الكنيسة يوم 23 نوفمبر. 

الفرنسيسكاني – الفرنسيسكاني الأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني

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