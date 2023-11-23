الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حنان مطاوع لـ«الدستور»: صدقى صخر «مولد نجم».. وعودة وليد فواز فى صوت وصورة قوية

حنان مطاوع
حنان مطاوع

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها الشديدة بنجاح مسلسل “صوت وصورة”، مشيرة إلى أن روح التعاون والحب بين فريق العمل سبب رئيسي لنجاحه بهذا الشكل.

وقالت “حنان”، في تصريح، لـ«الدستور»، إنها تعتبر المخرج محمود عبدالتواب من أهم المخرجين على الساحة حاليا، مؤكدة أنه ولد عملاقًا وكتب اسمه بحروف من ذهب بجانب كبار المخرجين، لافتة إلى أنه يهتم بأدق التفاصيل، حساس، متفان، يتمتع برؤية فنية هائلة، ولديه قدرة على القيادة عظيمة.

أما عن سبب الكيميا الفنية بينها وبين الفنان وليد فواز، أوضحت أن “فواز” ممثل مهم جدا، معربة عن سعادتها بالعودة القوية له في المسلسل، التي يستحقها، قائلة: “كنت سعيدة بكل المشاهد التي جمعتنا معًا، سواء ببداية العمل أو بعد الانفصال ضمن الأحداث، وأتمنى له أن تكون بداية لأمور عديدة كلها خير ونجاح له”.

 أما عن الفنان صدقي صخر، فقالت حنان مطاوع إنه اكتشاف بالنسبة لها مردفة: "شخص جميل "وفي حاله"، ومتفان ويحرص على المذاكرة لدوره جيدًا، وشاطر جدًا، وسعيدا جدًا بالنجاح والتنوير الذي وضع فيه حاليًا، فيستحقه، واعتقد أننا أمام مولد نجم كبيرفي الفترة القادمة". 

مسلسل "صوت وصورة" يخوض بطولته بجانب النجمة حنان مطاوع كل من: نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبوزيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبدالتواب.

حنان مطاوع صوت وصورة مسلسل فريق العمل الفنانة حنان مطاوع

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