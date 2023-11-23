الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم بني سويف" يبحث مع نقيب المعلمين سبل التعاون لخدمة الأعضاء

لقاء وكيل تعليم بني
لقاء وكيل تعليم بني سويف مع نقيب المعلمين

التقى محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الخميس، مصطفى الديب نقيب معلمي بني سويف بمقر النقابة بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام والدكتور ربيع محمد مدير عام الخدمات التربوية ونعيم حماد رئيس مجلس الأمناء ومديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان النقابية للمعلمين.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين مديرية التربية والتعليم ونقابة المعلمين بما يخدم الأعضاء وأسرهم.

وأكد وكيل الوزارة، أن نقابة المعلمين أحد جناحي العملية التعليمية والتي تعمل على رفع مستوى المهنة التعليمية ورفع مستوى المعلمين وكفايتهم العلمية والمهنية والاسهام في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية.

وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم، على دور النقابة في تطوير المنظومة التعليمية والعمل على تحسين أوضاع المعلمين ومتابعة المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها، مشيرًا إلي أن المرحلة الراهنة والمستقبلية تتطلب ضرورة تكاتف وتوحيد الجهود مشيدًا بالجهود الملموسة من خلال نقابة المعلمين والتي تأتي في إطار سياسة الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030.

ووجه الشكر والتقدير لمجلس إدارة نقابة المعلمين وفي مقدمتهم مصطفى كامل الديب وأعضاء النقابة ورؤساء اللجان النقابية على المجهود الكبير الذي بذلته النقابة خلال مؤتمر دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة بحضور الأستاذ خلف الزناتي نقيب معلمي مصر، معبرا عن فخره واعتزازه بمعلمي بني سويف الذين يقفون دائما وقفة رجل واحد فهم نموذج يحتذى به في الولاء والانتماء للوطن.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، جميع المعلمين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم أجمع إن المعلمين هم صناع الحضارة ورسم مستقبل أفضل لوطننا مصر.

ورحب مصطفى كامل الديب نقيب المعلمين، بوكيل الوزارة وقيادات التعليم موجهًا لهم الشكر على المشاركة المتميزة في نجاح المؤتمر الذي شهد حشدا كبيرا من معلمي بني سويف الأوفياء، مشيرا إلى أن النقابة تسعى جاهدة من أجل توفير  خدمات إضافية للمعلمين بما يحقق للمعلم أكبر استفادة وأن هناك تواصل مستمر مع كافة الجهات التنفيذية من أجل تحقيق أعلى مكسب ممكن لصالح المعلمين.

بني سويف التربية والتعليم نقابة المعلمين وكيل الوزارة الانتخابات الرئاسية

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