الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 8 سنوات لتاجر الشابو في بولاق الدكرور بالجيزة

السجن
السجن

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم «ح م.ج» عامل، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الشابو، كما عاقبته بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، بدائرة قسم بولاق الدكرور.

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تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم بولاق الدكرور، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الشابو بدائرة القسم وترويج بضاعته على المتعاطين وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو، كما تم ضبط سلاح ناري وذخيرة بحوزته بدون ترخيص.

وبمواجهته، اعترف بالاتجار في المخدرات، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات الجيزة السجن المشدد الشابو السجن 3 سنوات إحراز سلاح نارى

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