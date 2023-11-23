الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سيمون لـ"الدستور": طرحت "رمز الصمود" حزنًا على أهلنا في فلسطين.. ونتمنى أن تقود الهدنة للسلام

سيمون
سيمون

تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مع أغنية "رمز الصمود" التي طرحتها الفنانة سيمون، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وذلك بعد الأحداث العصيبة التي مرّت على الشعب الفلسطيني  والإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهل غزة بفعل جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأعربت الفنانة سيمون  عن فرحتها بنجاح جهود المفاوضات المصرية في التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة تقضي بوقف العنف على سكان القطاع لمدة 4 أيام، حيث تم إبرام صفقة لتبادل الأسرى بين حركة حماس وتل أبيب، ووقف الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي فى كافة مناطق غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة فى القطاع.

وتابعت سيمون في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "كل العالم كان في حالة حزن شديد على أهلنا في فلسطين، لذا طرحت أغنية "رمز الصمود"، من كلمات أشرف الخولي، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع أمير طاحون".

وأضافت: "لحسن حظي أنه بعد طرح الأغنية حدثت الهدنة، ونتمنى أن تقود الهدنة إلى الهدوء والسلام بكرامة وقوة، ونتمنى أن تمر الأزمة".

 

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سيمون لـ"الدستور": طرحت "رمز الصمود" حزنًا على أهلنا في فلسطين.. ونتمنى أن تقود الهدنة للسلام

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