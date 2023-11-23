افتتاح مجمع محاكم ببا الجديد بمحافظة بني سويف

افتتح الدكتور هاني غنيم، محافظ بني سويف، والمستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف بني سويف، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، صباح اليوم الخميس، مجمع محاكم ببا الجديد ببني سويف، في إطار خطة وزارة العدل بإنشاء ورفع كفاءة المحاك، بحضور عدد من قيادات وزارة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفي مستهل الافتتاح، اصطحب المستشار مساعد وزير العدل لشئون الهيئة الحضور في جولة بأروقة المجمع الذي يشتمل على المكاتب الأمامية للمحكمة والمجهزة لخدمة المواطنين إلكترونيًا ومحكمة جزئية ومأمورية كلية وقاعات جلسات جنائي ومدني وعدد من مكاتب النيابة العامة واستراحة لأعضاء هيئة قضايا الدولة واستراحة للمحامين، ويضم المجمع أيضًا مأمورية الشهر العقاري المُميكنة وفرع توثيق مُطور.