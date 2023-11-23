الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق البرنامج التدريبي اليوم بين جهاز حماية المستهلك وجامعة 6 أكتوبر تحت عنوان " التوعية بقانون حماية المستهلك لطلاب الجامعات

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي بين جهاز حماية المستهلك وكلية الإعلام

 انطلق اليوم البرنامج التدريبي بالتعاون بين جهاز حماية المستهلك وكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، تحت عنوان " التوعية بقانون حماية المستهلك لطلاب الجامعات " تحت رعاية رئيس جهاز حماية المستهلك "  ابراهيم السجيني "  والذي سيستمر علي مدار 6 أسابيع،بحضور اللواء- شريف الرشيدي، نائب رئيس الجهاز، والدكتورة ايمان زهرة، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ضياء الدين، بقسم الإذاعة، والدكتورة دينا مشعل، قسم العلاقات العامة والإعلان.

جهاز حماية المستهلك: تكثيف الحملات بالأسواق للتصدي لمخالفات ارتفاع الأسعار


 وفي البداية رحب نائب رئيس الجهاز، بالحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مُثمنا أهمية دور الجامعات في رفع الوعي وخاصة بقانون الجهاز، وأشار إلي ضرورة تعاون الجامعات مع الجهاز في هذه الفترة لرفع الوعي والذي سينعكس بدوره علي السلوك الشرائي، فيما أثنت الدكتورة إيمان زهرة، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمعه وتنمية البيئة، علي الدور الهام والمحوري الذي يقوم به الجهاز في الفترة الحالية خاصة فيما تشهده الأسواق من بعض السلوكيات غير من المُنضبطة من التجار، وما شهدناه مؤخرًا من تكثيف الحملات الرقابية التي يشنها الجهاز يوميا. 
 وأشارت وكيل الكلية، أن دور الجامعات لا يقتصر فقط على التعليم والبحث العلمى، بل يمتد لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وإيجاد الحلول غير التقليدية، وأننا علي إستعداد تام لدعم أواصر التعاون بين الكلية وجهاز حماية المستهلك كنوع من المزج بين العلم والعمل بغرض تيسير التعاون وتبادل الخبرات الفنية والقانونية وتبادل المعلومات والخبرات العلمية والتطبيقية بما يعود بالنفع على الإقتصاد ومنها السلوك الشرائي للمواطن والاستفادة من العلم فى المجالات العملية.

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جهاز حماية المستهلك يتصدي لمُحتكرى السلع الغذائية والاستراتيجية


وأكد نائب رئيس الجهاز،علي ضرورة استمرا التعاون بين الجامعات المصرية والجهاز لتبادل  المنشورات التوعية والمعلومات الخاصة بالتوعية والتثقيف وإتاحتها للطلبة والمستهلكين، وتبادل الندوات وورش العمل والأبحاث المشتركة، ووضع موضوعات حماية المستهلك ضمن مجال أنشطة الكلية لإحداث التفاعل المجتمعى المنشود والتعاون في مجال استطلاعات الرأى والأبحاث الميدانية التى تستطلع رأى الطلبة كشريحة هامة من المستهلكين، بالإضافة إلى تقديم خطط لكيفية ضبط الأسعار والطرق غير التقليدية لحماية المستهلك.

البرنامج التدريبي بين جهاز حماية المستهلك وكلية الإعلام
البرنامج التدريبي بين جهاز حماية المستهلك وكلية الإعلام
البرنامج التدريبي بين جهاز حماية المستهلك وكلية الإعلام
البرنامج التدريبي بين جهاز حماية المستهلك وكلية الإعلام
البرنامج التدريبي بين جهاز حماية المستهلك وكلية الإعلام
البرنامج التدريبي بين جهاز حماية المستهلك وكلية الإعلام
البرنامج التدريبي جهاز حماية المستهلك كلية الإعلام التوعية بقانون حماية المستهلك ابراهيم السجيني اللواء- شريف الرشيدي نائب رئيس الجهاز الدكتورة ايمان زهرة الدكتور ضياء الدين بقسم الإذاعة قسم العلاقات العامة والإعلان

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