الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إطلاق مجموعة منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مدعمة لتلبية احتياجات المواطنين بالمنوفية

محافظ المنوفية اثناء
محافظ المنوفية اثناء متابعة منافذ البيع المتنقله

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بأنه تم توفير منافذ متنقلة لبيع السلع الإستراتيجية بأسعار مدعمة تجوب أرجاء المحافظة، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين.

وذلك فى إطار جهود محافظة المنوفية بتوفير كافة السلع والمتطلبات الأساسية للمواطنين، بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم. 

وكلف محافظ المنوفية اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء عماد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمتابعة انتظام سير العمل بتلك المنافذ وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتضم تلك السيارات عدد من المنتجات الأساسية ومنها (الأرز، السكر، المكرونة، وغيرها من السلع الضرورية).

 حيث شهدت إقبال كثيف من المواطنين لتميز تلك المنتجات بجودتها العالية وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المزيد من المنافذ والشوادر لعرض كافة المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وإتاحتها أمام المواطنين بصفة دورية وبشكل لائق.


ومن جانبه ثمن المحافظ جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في دعم جهود الدولة نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة لمواطني المحافظة بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار تشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لمتابعة مدى توافر السلع والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها حفاظًا على حقوق المواطنين ومصالحهم.

وعلي صعيد آخر منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمتابعة الدورية والميدانية لكافة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة. 

محافظ المنوفية اثناء متابعة منافذ البيع المتنقله
محافظ المنوفية اثناء متابعة منافذ البيع المتنقله
محافظ المنوفية اثناء متابعة منافذ البيع المتنقله
محافظ المنوفية اثناء متابعة منافذ البيع المتنقله
محافظ المنوفية اثناء متابعة منافذ البيع المتنقله
محافظ المنوفية اثناء متابعة منافذ البيع المتنقله
محافظ المنوفية اثناء متابعة منافذ البيع المتنقله
محافظ المنوفية اثناء متابعة منافذ البيع المتنقله
محافظ المنوفية محافظة المنوفية منافذ بيع سلعرمتنقلة اسعار مدعمة تلبية احتياجات المواطنين

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