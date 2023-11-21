محافظ المنوفية: إنشاء 32 مدرسة وإحلال كلي وصيانة لـ 517 فصلا دراسيا

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إ يجري إنشاء 32 مدرسة بإجمالي 517 فصلا دراسيا، بنطاق الإدارات التعليمية في أرجاء المحافظة تنوعت ما بين إنشاء جديد وتوسع وإحلال كلي وصيانة شاملة ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية بهيئة الأبنية التعليمية لعام 2023- 2024.

وأضاف محافظ المنوفية، أن أعمال التطوير بالمدارس ستساهم وبشكل ملحوظ في خفض الكثافات داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس لتحسين مناخ التعليم وتقديم خدمات تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب.

التشديد على المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي للمدارس والالتزام بالجداول الزمنية

وكلف المحافظ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمتابعة الميدانية للموقف التنفيذي للمدارس والإلتزام بالجداول الزمنية لخطة التنفيذ تمهيدا لدخولها الخدمة التعليمية، مع عرض تقرير دوري بالموقف أول بأول ومعوقات الأعمال لإتخاذ اللازم في هذا الشأن، مؤكدًا على الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

2 مليار و198مليون جنيه جملة الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع التعليم بالمحافظة

فيما أشار محافظ المنوفية أن جملة الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع التعليم بالمحافظة بلغ 2 مليار و198مليون جنيه، خلال الفترة من 2014 حتى 2023، تنوعت ما بين خطة هيئة الأبنية التعليمية، ومديرية التربية والتعليم و" منحة بنك الاستثمار الأوروبي " لافتًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعليم بكافة عناصره، فضلًا عن المساهمة لتخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة التعليمية كونها أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري، وانطلاقا من الخطة الشاملة لمحافظة المنوفية لتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية.