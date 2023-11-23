"صحة غزة": مستشفيات شمال القطاع لا تعمل.. والمراكز الصحية تقدم الإسعافات الأولية فقط

أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة، أن كل مستشفيات شمال القطاع لا تعمل الآن وتوجد فقط مراكز صحية لتقديم الإسعافات الأولية، وذلك حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.

وبحسب القناة، فإن وزارة الخارجية الفلسطينية، قالت إن خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام اختبار الإنسانية وحماية المدنيين الفلسطينيين.

استهداف حى الشيخ رضوان بغزة

واستُشهد وأصيب عشرات المواطنين في القصف الذي شنته طائرات الاحتلال الحربية على عدة منازل سكنية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ويتعرض جنوب القطاع إلى سلسلة غارات جوية عنيفة، بالتزامن مع قصف مدفعي في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي أراضي زراعية غرب وشمال محافظة خان يونس، مع تواصل القصف المدفعي العنيف في المناطق الشرقية للمحافظة.