نقابة الصحفيين الفلسطينيين تحذر من المساس بالصحفيين العاملين في شمال غزة

حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الخميس، من المساس بالصحفيين الذين لا زالوا يعملون في مدينة غزة وشمال القطاع، بما في ذلك الموجودين في المستشفى الإندونيسي.

وجددت النقابة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، التحذير من ارتكاب مزيد من المجازر بحقهم، في ظل حالة التعتيم وصعوبة التواصل مع الشمال.

وتلقى العديد من الصحفيين تهديدات من مخابرات وجيش الاحتلال بالتوقف عن العمل، حيث أفاد الصحفي أنس الشريف الذي يغطي لصالح قناة الجزيرة، من غزة تهديدات لدفعه لمغادرة غزة والتوقف عن التغطية.

وجددت النقابة في بيانها مطالبتها كل الهيئات الدولية بتوفير الحماية الدولية للصحفيين، وإدانة مجازر الاحتلال.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية قصفت أكثر من 300 هدف تابع لحركة حماس في قطاع غزة خلال يوم واحد.

وقال جيش الاحتلال، صباح اليوم الخميس، في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن الأهداف تشمل “مراكز للقيادة العسكرية، وأنفاق إرهاب تحت الأرض، ومنشآت لتخزين الأسلحة، ومواقع لتصنيع الأسلحة، ومواقع لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات”، وفق الاحتلال.

وإلى جانب قصف غزة جوا، فقد واصلت قوات الاحتلال أيضا هجومها البري.

وجاء في المنشور: "واصلت القوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي ضرب الإرهابيين، وتحديد المواقع تحت الأرض، وضرب البنى التحتية الإرهابية في قطاع غزة"، على حد زعمها.

وكان من المفترض أن يشهد صباح اليوم الخميس في البداية، بدء وقف لإطلاق النار لعدة أيام، بعد أن تم التفاوض على ذلك بين إسرائيل وحماس خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب الجانب الإسرائيلي، فقد تم تأجيل ذلك إلى يوم غد الجمعة.