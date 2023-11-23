السوبرانو العالمية فاطمة سعيد ضيفة منى الشاذلى غدًا

يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON" في حلقة يوم غدٍ الجمعة السوبرانو العالمية فاطمة سعيد في حلقة تتضمن استعراضًا لحفلاتها العالمية في أكبر المسارح ودور الأوبرا في أوروبا خلال الفترة الماضية.

تتحدث السوبرانو العالمية عن رحلاتها للعواصم العالمية وكواليس تحضير حفلاتها ولقاءاتها مع أكبر نجوم العالم في المجالات المختلفة بعد سماع صوتها وتقديمها عروض الأوبرا الشهيرة.

تحكي فاطمة عن سر تعلقها بفن الأوبرا وعلاقة أسرتها ووالدها الدكتور أحمد سعيد بذلك وكيفية تعلمها الموسيقى منذ طفولتها حتى وصلت إلى مرحلة التمكن وتقديم حفلات كبرى عالميًا.

كما تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الكاتب أحمد مراد في حلقة اليوم الخميس من برنامجها "معكم" المذاع على قناة "ON".

يكشف مراد خلال اللقاء عن كواليس صناع الجزء الثاني من رواية "لوكاندة بير الوطاويط" والتي صدرت مؤخرًا بالأسواق باسم "أبوالهول"، وحققت نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الأولى من إصدارها، حيث يتحدث مراد حول تفاصيل شخصية سليمان أفندي السيوفي بطل الرواية، وأوضح كيفية تمكنه من تقمص شخصية تعاني من مرض عقلي حاد، وكيفية كتابة رواية تدور أحداثها قبل حوالي مئة عام من الوقت الحالي.

في سياق آخر، يتحدث مراد عن أعماله السينمائية السابقة والمستقبلية، وعن برنامجه التليفزيوني الذي عرض مؤخرًا وهو برنامج "بيت مراد" الذي قدمه بمشاركة ابنته فاتيما مراد لأول مرة، حيث انضمت فاتيما إلى اللقاء، وتحدثت حول تجربتها بمشاركة والدها في تقديم البرنامج، وكيف مرت عليها الحلقات الأولى من التصوير، مشيرة إلى طبيعة العلاقة بينها وبين أحمد مراد في البرنامج وفي الحقيقة.



