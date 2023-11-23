الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 20 طن فاكهة "فاسدة" بالشرقية

فواكة فاسدة
فواكة فاسدة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وجودتها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين بلبيس بحملة برئاسة محمود درويش مدير الإدارة ومفتشي الإدارة.

مصادرة 27 طن سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، حيث تم تحرير محضر رقم (٢٣٠١٦) جنح مركز شرطة بلبيس ضد المدير المسئول لثلاجة تجميد فواكه بناحية المهندسين العرب - مركز بلبيس لحيازته سلع غذائية غير مدون عليها أي بيانات تاريخ انتاج وصلاحية وتم التحفظ على {٢٠} طن فاكهة (مانجو وجوافة) وعدم إمساك سجل الحركة الخاص بالثلاجة، كما تم تحرير تقرير مخالفة ضد صاحب مخبز بلدي مدعم ملك المواطن ص.م.ش لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات، تحرير تقرير مخالفه ضد صاحب مخبز بلدى مدعم ملك المواطن أ.م.ع بقرية القبة لعدم نظافة المعجن وأدواته.

وفي سياق متصل، صادرت مديرية التموين بالشرقية، 27 طنا و710 كيلو جرامات، سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء فى حملات تفتيشية مفاجئة على الأنشطة التجارية بمدينة الإبراهيمية.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين الشرقية، أنه تم تشكيل حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة، وبالاشتراك مع رئيس قطاع تموين وسط الشرقية ورئيس الرقابة التموينية بالإبراهيمية.

وكيلة وزارة التموين مديرية التموين تحرير محاضر الحملات التموينية وصول الدعم

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