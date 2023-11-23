الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يكرم الفائزين بالمهرجان الرياضي لـ"الكروس فيت"

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

كرم الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى فى ختام المهرجان الرياضي للجامعات المصرية (الكروس فت)، والذى نظمته إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة لكرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى فى ختام المهرجان الرياضي للجامعات المصرية (الكروس فت)، والذى نظمته إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي)، وذلك فى الفترة من ١٩ حتى ٢٢ من نوفمبر الجاري، تحت شعار "شباب الجمهورية الجديدة"، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وهنأ الدكتور حسان النعماني الطلاب الفائزين فى المهرجان، مشيدًا بمستواهم الرياضي وأدائهم المتميز الذى يعكس مدي تمتعهم بمهارات اللياقة البدنية بمختلف ألعاب الكروس فت، مؤكدًا على أن القيادة السياسية تدعم بشكل كبير مختلف الأنشطة الطلابية والرياضية بشكل خاص، وتحرص على رعاية الطلاب الموهوبين واكتشاف المتميزين منهم، لذلك تهتم إدارة الجامعة بتكريم أبنائها الطلاب المتميزين وتأهيلهم للمشاركة فى العروض والمسابقات القمية وتمثيل اسم الجامعة بالشكل اللائق والمشرف، مقدمًا الشكر لإدارة رعاية الشباب المركزية، ومسئولي النشاط الرياضي القائمين على تنفيذ الفاعليات، موجهًا شكر خاص لأعضاء لجنة الإشراف والمتابعة من وزارة الشباب والرياضة لحضورهم ومشاركتهم بالمهرجان.

 المهرجان إحدى ثمرات التعاون بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة

ومن جهته، قال الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المهرجان الرياضي يعد إحدى ثمرات التعاون بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة، والتى لاتألوا جهدًا فى تنفيذ الفعاليات التى تعزز الوعي الرياضي لدي الشباب، وتساهم فى اكتشاف المواهب المتميزة، وبناء شخصياتهم وصقل قدراتهم الرياضية، إلى جانب تبادل الخبرات والمهارات فى مختلف مجالات الأنشطة الطلابية، موضحًا أن المهرجان شارك به ١٤٤٠ طالب وطالبة بجميع الفرق الدراسية بمختلف الكليات، وأقيمت الفعاليات على أرض ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، تحت إشراف نخبة متخصصة من مسئولي النشاط الرياضي، مهنئاََ جميع الطلاب المشاركين بالمهرجان، وخاصة الحاصلين على مراكز متقدمة، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق.

وقال صبري محمد، مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إن حفل الختام تضمن تكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى فى مسابقات مهرجان الكروس فت، ففي مسابقات الطلاب تم تكريم الحاصلين على المركز الأول بالفرق الدراسية الأربعة وهم الطالب محمود عابد بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، والطالب مصطفي عاصم بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق، والطالب حسام الدين وحيد بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، والطالب معتز السيد يوسف الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية.

وأضاف نشأت عباس، مدير إدارة النشاط الرياضي، أنه تم تكريم الطالبات الفائزات بالمركز الأول فى منافسات الكروس فت بالفرق الدراسية الأربعة وهم، الطالبة مريم زكريا بالفرقة الرابعة بكلية التربية، والطالبة هبة علي بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية، والطالبة رحمة عبد الواحد الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، والطالبة شهد محمد جمال الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية.

حضر فعاليات ختام المهرجان الرياضي كلًا من الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، ومديري إدارات رعاية الشباب بالكليات، ومسئولي النشاط الرياضي، وقد قام رئيس الجامعة بتسليم الميداليات والجوائز المالية للطلاب الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى بالمهرجان.

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