الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن: ما يحدث في غزة "خزي وعار على الإنسانية"

نيفين القباج،
نيفين القباج،

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إننا نشاهد ما يحدث في قطاع غزة من خزي وعار على حقوق الإنسان التي تنتهك بشكل صريح في هجوم سافر على الأطفال والنساء الذين يشكلون 75% من الضحايا، مضيفة: “ونحن على مشارف أعياد الطفولة، ماذا نقول لأنفسنا تجاه أطفال لهم حق الحياة”.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول بين وزارة التضامن الاجتماعي، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية تلعب دورًا إنسانيًا في دعم الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الهجوم الذي يتعرض له المدنيون الأبرياء، والأطفال والنساء والشيوخ العزل، وارتكاب أعمال منافية للمواثيق والعهود، وهو ما يمكن أن يطلق عليه "جرائم ضد الإنسانية".

وأشارت إلى أن الهلال الأحمر المصري يؤدي دورًا محوريًا في أعمال الإغاثة الإنسانية.

إرسال 1090 شاحنة بحمولة 18.800 ألف طن من المساعدات إلى قطاع غزة

وكان أعلن رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، عن إرسال 1090 شاحنة بحمولة 18.800 ألف طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى غزة، مشيرًا إلى أن حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها مصر حتى الآن لدعم قطاع غزة بلغ أكثر من 10 آلاف طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، قائلًا: “المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة تعتبر نقطة في بحر بسبب الاحتياجات الكثيرة للشعب الفلسطيني والدمار الذي يتعرض له بصفة يومية”، مؤكدًا أن مخازن الهلال الأحمر بالعريش تستقبل المساعدات الدولية، والهلال الأحمر على أتم الاستعداد لاستقبال كافة المساعدات من الدول.

وأكدت الجمعية أن الدول التي قدمت مساعدات هي: "مصر، الجزائر، البحرين، البرازيل، بريطانيا، كولومبيا، الدنمارك، الإمارات، فرنسا، اليونان، الهند، إندونيسيا، العراق، اليابان، الأردن، الكويت، ليبيا، ماليزيا، المغرب، باكستان، قطر، روسيا، السعودية، تونس، تركيا، فنزويلا، تركمانستان، إنجلترا، الأرجنتين، بنجلاديش، إيطاليا، بولندا، السعودية، سنغافورة".

نيفين القباج وزيرة التضامن الأطفال الملك سلمان الإنسانية

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