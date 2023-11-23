الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. "رواية العروس" في ضيافة صالون مي مختار الثقافي

حمدي الجزار
حمدي الجزار

العروس، رواية الكاتب حمدي الجزار، محور أمسية جديدة من أمسيات، صالون مي مختار الثقافي، والتي تعقد في الواحدة من بعد ظهر غد الجمعة.

 تفاصل مناقشة رواية العروس

ويحل الكاتب الروائي حمدي الجزار، في ضيافة لقاء جديد من لقاءات صالون مي مختار الثقافي، غدا الجمعة، لمناقشة وتوقيع أحدث إبداعاته الروائية، رواية “العروس”، والصادرة مؤخرا عن ديوان للنشر.

هذا ويتناول رواية العروس، بالنقد والعرض والتحليل كل من: الكاتبة الروائية الكبيرة سلوي بكر، الكاتب الروائي دكتور محمد إبراهيم طه، الكاتبة مني ماهر، الشاعرة مي مختار، ويدير اللقاء والنقاش، الكاتب دكتور زين عبد الهادي، في حضور الكاتب حمدي الجزار، ويعقد اللقاء في رحاب مقهي الفيشاوي بحي الحسين.

والكاتب حمدي الجزار مؤلف رواية العروس، روائي وقاص، نال جائزة ساويرس الثقافية فرع كبار الأدباء عام 2006 عن روايته "سِحْر أسود"، وجائزة بيروت عام 2010، وجائزة أفضل رواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2015 عن روايته “الحريم”.

وترجمت أعماله إلى العديد من اللغات الأجنبية منها، الجورجية، التشيكية، الإنجليزية، الفرنسية، والتركية، فضلاً عن روايته العروس، صدر للكاتب حمدي الجزار العديد من الأعمال الأدبية، التي تنوعت بين السرد القصصي والروائي، من بينها، "سِحْر أسود"، وهي روايته الأولي، وصدرت  في خمس طبعات: عن دار ميريت ط1، عام 2005، والثانية 2007، وطبعتان عن دار "الدار" 2008 و2010 وصدرت في طبعة خامسة عن دار بتانة 2017.

صدرت"سحر أسود" بالإنجليزية بترجمة همفري ديفيز عن قسم النشر بالجامعة الأمريكية ونيويورك 2007، وصدرت الطبعة الثانية منها عام 2013.

كما صدرت روايته الثانية تحت عنوان "لَذَّات سِرِّية" عن دار الدار 2008، وفي العام 2013، صدرت بترجمة همفري ديفيز، عن قسم النشر بالجامعة الأمريكية.

أما  روايته الثالثه"الحريم" فصدرت عن دار صفصافة، 2014، كما صدرت في طبعة ثانية من"الحريم" عن دار غريب 2017. وفي نفس العام صدرت بالفرنسية، بترجمة فرانسوا نيرود، عن دار بيل فييل، باريس.

العروس صالون مي مختار الثقافي الكاتب حمدي الجزار الكاتبة دكتور زين عبد الهادي الروائي محمد إبراهيم طه الكاتبة سلوى بكر

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