الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيارة نقل وراء سقوط كوبرى مشاة أحمد عرابى

سقوط كوبري مشاة
سقوط كوبري مشاة أحمد عرابي

كشفت المعاينة الأولية لسقوط كوبرى مشاة بمحور أحمد عرابي، في المهندسين، عن أن الحادث ناتج عن اصطدام سيارة نقل بجسم الكوبري أدت إلى سقوطه، حيث إنه أثناء سير سيارة قلاب حدث عطل بالقلاب، ما تسبب في فتحه واصطدامه بكوبري المُشاة المعدني، ونتج عنه سقوطه أعلى الطريق وتوقف حركة السيارات بالكامل، واستعانت الأجهزة المعنية بمعدات لرفع حطامه من أعلى الطريق.

وكانت كثافات مرورية مرتفعة قد ظهرت بشارع أحمد عرابي في المهندسين، وفور تلقي بلاغ من الخدمات المعينة في شارع أحمد عربي بسقوط كوبري مشاة أعلى الطريق، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين سقوط الكوبري بسبب اصطدام سيارة نقل به، مما أدى إلى تكدس مروري لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق، ويتم محاولة تسيير حركة المركبات.

المعاينة الأولية سقوط كوبرى مشاه محور أحمد عرابى في المهندسين المهندسين

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