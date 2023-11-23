سيارة نقل وراء سقوط كوبرى مشاة أحمد عرابى

كشفت المعاينة الأولية لسقوط كوبرى مشاة بمحور أحمد عرابي، في المهندسين، عن أن الحادث ناتج عن اصطدام سيارة نقل بجسم الكوبري أدت إلى سقوطه، حيث إنه أثناء سير سيارة قلاب حدث عطل بالقلاب، ما تسبب في فتحه واصطدامه بكوبري المُشاة المعدني، ونتج عنه سقوطه أعلى الطريق وتوقف حركة السيارات بالكامل، واستعانت الأجهزة المعنية بمعدات لرفع حطامه من أعلى الطريق.

وكانت كثافات مرورية مرتفعة قد ظهرت بشارع أحمد عرابي في المهندسين، وفور تلقي بلاغ من الخدمات المعينة في شارع أحمد عربي بسقوط كوبري مشاة أعلى الطريق، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين سقوط الكوبري بسبب اصطدام سيارة نقل به، مما أدى إلى تكدس مروري لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق، ويتم محاولة تسيير حركة المركبات.