بينها أبو العباس المرسي والإسكندرية بالحرية للإبداع.. أجندة "الدستور" الثقافية

في أجندة الدستور الثقافية لهذا اليوم، العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، ما بين العروض السينمائية والأمسيات الثقافية، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

التفاصيل الكاملة لـ أجندة الدستور الثقافية

تحتضن قاعة مسرح مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السابعة مساء، لقاء مع الكاتبة الرواذية دكتورة ريم بسيوني، والذي يعقد تحت عنوان “أبو العباس المرسي والإسكندرية"، والذي تقدم من خلاله قراءة في تاريخ القطب الصوفي أبو العباس المرسي، وقراءة في أحدث إبداعاتها الروائية، والصادرة عن دار نهضة مصر، “ماريو وأبو العباس”، يدير اللقاء ويقدمه الكاتب وليد عدنان.

في سياق متصل، وفي أجندة الدستور الثقافية، يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء، مجموعة من الحفلات الموسيقية المتنوعة بمراكز الإبداع المختلفة التابعة.

حيث يستضيف قصر الأمير طاز بحي الخليفة حفل الفنانة مي عبد العزيز، والتي تقدم مجموعة متنوعة من أغانيها منها "كلنا بنحاول"،"أرمى خوفك" و"أشجع واحدة".

وفى نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، يقام حفل الفنان مصطفى الزاهد وفرقته الموسيقية.يضم برنامج الحفل تقديم مجموعة متنوعة من أغاني التراث المصري.

وفي قصر الامير بشتاك بشارع المعز، يقيم بيت الغناء العربي حفل للفنانة سوزان مختار وفرقتها الموسيقية.

حيث تقدم باقة من أغانيها الخاصة منها "من الاخر كدة" "زي بعضة" "تعيشي يا مصر " مع بعض الأغاني الطربية مثل "الحب كله" لأم كلثوم و"سواح" لعبد الحليم حافظ و"القريب منك بعيد " لنجاة الصغيرة.

وضمن أجندة الدستور الثقافية أيضا، وفي الرابعة عصرا، تتواصل ببيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، فعاليات ورشة “صناعة الأفلام الوثائقية”، والتي تقدمها دكتورة لمياء سمير، أستاذ الإخراج التلفزيوني وكبير المخرجين بالتلفزيون المصري، والكاتب أحمد السرساوي، وتديرها دكتورة ناهد عبد الحميد، الناقدة ومدير ملتقي الهناجر الثقافي.

وفي إطار نشر الوعي بأهمية علوم الفضاء والثقافة الفلكية، تقيم مكتبة الأطفال بمكتبة مصر العامة الرئيسية بتقدم بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك، في السادسة مساء، "أمسية فلكية" لرصد القمر وزحل والمشترى والفرق بينهم.

وتتضمن الأمسية، رصد سطح القمر بإستخدام التلسكوب.التعرف على كوكب المشترى أكبر كواكب المجموعة الشمسية.مشاهدة الفوهات النيزكية وتصويرها بالكاميرا. التعرف على بعض المجموعات النجمية بالعين المجردة. كيفية تحديد الإتجاهات بالنجوم.مناقشة عامة مفتوحة للاستفسارات الفلكية.

وفي ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، تستقبل خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة مساء، حفل فني غنائي تحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى المقام بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى.

تتضمن فقرات الحفل، مجموعة مختارة من روائع الغناء منها والله وعرفنا الحب، كنا نتلاقى، كان يا مكان، ياللى سامعنى، وحياتك يا حبيبى، بكتب اسمك، فاكرة، إن كنت ناسى، مضناك، هان الود، يامة القمر على الباب، أمل حياتى، كنت فين، اوعى تكون بتحب، فين طريقك والمسيح.. أداء منار سمير، سامح منير، أيات فاروق، أشرف وليد، إيناس عز الدين، أحمد عفت.

وفي ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، وضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكرى لصالون الأوبرا ال ثقافي، تستقبل خشبة المسرح الصغير بالأوبرا، في الخامسة والنصف، أمسية بعنوان “العنف ضد المرأة من أين إلى أين”، بمشاركة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة، الكاتبة الروائية سلوى بكر، الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس القومى المراة، الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.

وفي السابعة مساء، يعقد بمر؛ز قنصلية الثقافي، حفل توقيع ومناقشة رواية “يونيفيرس”، والصادرة عن دار العين للنشر، للكاتبة رضوي الأسود، ويناقش الرواية، الكاتب الروائي سامح الجباس، والشاعرة المترجمة نداء عادل.

وضمن أجندة الدستور الثقافية أيضا، تعقد في الخامسة مساء، أمسية شعرية بالصالون الأدبي في رأس البر، وأمسية لتكريم الشاعر محمد الزيني، ويدير الأمسية ويقدمها الشاعر أحمد اللاوندي.

وفي الخامسة مساء أيضا، تعقد بمركز بي لامباس بكنيسة العذراء بمهمشة، أمسية لتوقيع ومناقشة كتاب “سير البيعة المقدسة”، للباحث شريف رمزي، عضو اللجنة الباباوية للتاريخ القبطي.

وفي السابعة مساء، تعقد بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، أمسية شعرية موسيقية بعنوان “ضفاير”، وتقدمها الشاعرة أماني محفوظ، بمصاحبة فرقة “دوري” للرقص الصوفي.