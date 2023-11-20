أجندة الدستور الثقافية.. أمسية "الفن حياة" بصالون الأوبرا وندوة بمركز الحرية للإبداع الفني

تستعرض "الدستور" أبرز الفعاليات والأمسيات الفنية والثقافية التي يشهدها اليوم الإثنين ضمن فعاليات اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023، والتي نقدمها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية

يحتضن دار الكتب والوثائق القومية لمدة يومين، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، فعاليات المؤتمر السنوي الثامن لمركز توثيق وبحوث أدب الأطفال، والتي تعقد هذا العام تحت شعار "شعر الأطفال"، وذلك بقاعة دار الوثائق بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، كورنيش النيل رملة بولاق.

وفي السابعة مساء، تحتضن قاعة مسرح مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، ندوة بعنوان "مصر حياة كريمة"، والتي يتحدث خلالها الدكتور محمد صلاح، المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بأسوان، حيث يلقي الضوء علي المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مع عرض أسوان نموذجا، يقدم اللقاء ويديره محمد محمود أبو الزين.

أمسية للشاعر والباحث في التراث الشعبي مسعود شومان ورشة الزيتون الأدبية

في سياق متصل، يحل الشاعر الكبير والباحث في التراث الشعبي مسعود شومان، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، للاحتفاء بتجربته الشعرية ومشروعه البحثي، واستعراض لأبرز المحطات في مسيرته الإبداعية في الساعة السابعة مساء.

هذا ويشارك في اللقاء كل من الناقد دكتور محمد السيد إسماعيل، الشاعر يسري حسان، الشاعر محمود الحلواني، الكاتب الصحفي محمود الشربيني، والناقد دكتور عبد الكريم الحجراوي. ويدير الأمسية الشاعر شعبان يوسف.

وفي إطار أجندة الدستور الثقافية، أيضا، وبمناسبة اليوم العالمى للفن الإسلامى، يحتضن مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في السابعة مساء، أمسية جديدة، من أمسيات صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى، وتعقد اليوم تحت عنوان “الفن حياة”، ويشارك في الأمسية عدد من كبار الفنانين التشكيليين، وهم الدكتور مصطفى عبد المعطى ، هويدا السباعى ، أحمد الباز وتديره الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين .

تتناول الأمسية نماذج من أشكال الفن الإسلامى، إلى جانب تأثير الفنون على أوجه الحياة ودورها فى الارتقاء بالوجدان الجمعى، كما يتطرق اللقاء إلي عدد من الصور الإبداعية التى تمتزج بالممارسات اليومية للأفراد.

عرض عرائس “أكتوبر الذهبي”

وفي أجندة الدستور الثقافية، يستضيف مسرح أوبرا دمنهور، في السادسة مساء، عرض عرائس “أكتوبر الذهبي”، وذلك بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي.

وعرض “أكتوبر الذهبي”، من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، فكرة الدكتور أسامة محمد على، ومن إخراج رضا حسنين. ويعكس العرض حالة إنسانية تجمع عدد من شخصيات العرائس المعروفة التى تروى قصص عن أبطال حرب أكتوبر والاستعداد للانتصار ويتخللها مادة فيلمية مصورة .

وفي السابعة مساء، يعقد بمعهد ثربانتس الثقافي بالقاهرة، لقاء مفتوح مع الباحث الأسباني خورخي ليرولا، المتخصص من جامعة ألميريا، ولقاء بعنوان “أندلسيون استقروا في مصر”، ويقام اللقاء بالإسبانية، مصحوبا بترجمة فورية للغة العربية.

يتناول اللقاء هجرات الأندلسيون إلي مصر، نتيجة للحاجة إلى البحث عن مساحات جديدة للتنمية الحيوية أو الفكرية، والذي ترك بصماته في العديد من المدن وكذلك على التاريخ الثقافي للبلاد.

أمسية ثقافية لمناقشة كتابي الناقد الدكتور صبري حافظ عن الدكتور طه حسين

وفي ذات السياق، وفي أجندة الدستور الثقافية، يحتضن أتيليه القاهرة للفنون، في السادسة مساء، أمسية ثقافية لمناقشة كتابي الناقد دكتور صبري حافظ، عن الدكتور طه حسين بمناسبة ذكري رحيله الخمسين، وهما، “طه حسين ذكريات شخصية معه”، وكتاب “طه حسين الإنسان والمشروع”.

و يناقش الكتابان بحضور المؤلف ــ صبري حافظ ــ وكل من: وزير الثقافة الأسبق دكتور عماد أبو غازي ــ منتصر القفاش، والكاتب عزت قمحاوي.

وفي السابعة مساء أيضا، يعرض بمعهد جوته الألماني بالدقي، الفيلم الروائي الطويل “لا”، الفيلم إنتاج ألماني 2021، تبلغ مدة عرضه 119 دقيقة، ناطق بالألمانية ويعرض مصحوبا بترجمة للغة العربية، ومن إخراج ديتريش بروجيمان.

يحكي الفيلم قصة الطبيب “مايكل” والممثلة “دينا”، وهما في منتصف الثلاثينيات من العمر وتغمرهما السعادة في بداية حياتهما معا. إلى أن يجازف مايكل في أحد الأيام ويفكر بصوت عالٍ في الانفصال. لكن دينا لا تفكر مُطلقا في هذا الأمر، وترفضه قائلة: "لا".