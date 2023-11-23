الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بحضور 15 شركة.. غرفة الصناعات الهندسية تشارك في معرض العراق للبناء والإنشاءات

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

تشارك 15 شركة مصرية تابعة لقطاع الصناعات الهندسية في الدورة الثانية لمعرض العراق الدولي للبناء والإنشاءات والبنية التحتية والذي يستمر حتى 24 من نوفمبر الجاري بمدينة بغداد بالعراق.

وافتتح المعرض وزير التجارة العراقي، أثير الغريري، بمشاركة محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية وعدد من سفراء الدول المشاركة، من بينهم: سفراء مصر، وتركيا، وإسبانيا، وإيران.

وكشف محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن الشركات الهندسية المشاركة بمعرض بيلد الدولي ببغداد، تمثل عددًا من القطاعات الصناعية الكبرى مثل مصانع الكابلات منها الجيزة للكابلات والسويدى للكابلات ومصانع الطلمبات  والأدوات الكهربائية و الأدوات الصحية وأحواض الاستنلستين.

حضور مصري في جميع المعارض الصناعية

وألقى محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، كلمة أوضح فيها دور اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، والمصانع المشاركة من الصناعات الهندسية والكيماوية والبناء وحرص المصانع الوطنية على وجودها في السوق العراقية في المرحلة المقبلة.

وأكد المهندس، أن مصر حاضرة في جميع المعارض الصناعية المتنوعة بمنتجاتها المتميزة حاملة شعار صُنع في مصر، مؤكدًا على وجود تاريخ طويل في التعامل مع دولة العراق الشقيقة في العديد من المجالات الاقتصادية.

وأكد المهندس أن مصر حاضرة في جميع المعارض الصناعية المتنوعة بمنتجاتها المتميزة حاملة شعار صنع في مصر، مؤكدًا وجود تاريخ طويل في التعامل مع دولة العراق الشقيقة في العديد من المجالات الاقتصادية.

الصناعية الهندسية الشركات الهندسية غرفة الصناعات الصناعات المصرية

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