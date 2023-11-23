الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات مشروع البطل الأوليمبي في مراكز الشباب بدمياط

شباب دمياط
شباب دمياط

 أجرى الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة   دمياط، متابعة ميدانية لمراكز المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة دمياط في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة، على انتظام العمل بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي وكذلك انتظام العملية التدريبية بشكل مستمر ومنتظم للاعبي المشروع والوقوف علي اخر المستجدات لمرحلة البراعم

متابعة ميدانية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة المصارعة بمراحله المختلفة

ونفذت لجنة مكونة من الدكتور محمد حمدي مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وعبد الحليم السيد الإدارة العامة للموهبة الرياضية واحمد صدقي مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة دمياط ، متابعة ميدانية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة المصارعة بمراحله المختلفة الشباب  والناشئين والبراعم بمركزي شباب مدينة فارسكور ومدينة دمياط  الساحة الشعبية وكذلك رياضة الملاكمة مرحلة البراعم بالنادي الأهلي بفارسكور.

ويهدف المشروع لإعداد أبطال اولمبيين يمثلون مصر في المحافل الدولية، ويأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير  المديرية.

الوزارة تقدم العديد من البرامج والأنشطة التى تستهدف الشباب لتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم 

قال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، أن الشباب يمثل 60%  من المجتمع المصري، ويعول عليه كثيرا في إحداث تغيير حقيقي لنهضة مصر، وأشار أن وزارة الشباب والرياضة تقدم العديد من البرامج والأنشطة التى تستهدف الشباب لتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم  في مختلف المجالات، وأن دور الشباب هو دور توعوي لزيادة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، أن المحافظة تشهد مشاركة واسعة من قبل الشباب في النزول والحشد والمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية،  ونشر الوعي اللازم حول أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة في دمياط 

 

شباب دمياط دمياط الدكتورة منال عوض أحداث دمياط البطل الأوليمبي

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