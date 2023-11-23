الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رحيل محمد غرابة وتعيين سيد عبدالحفيظ مديرًا للمنتخب.. مصدر يكشف الحقيقة

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، بتوجيه الشكر لـ محمد غرابة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وترشيح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي لخلافته.

وقال المصدر، إن اتحاد الكرة لا يفكر في هذا الأمر تمامًا، ولم يتم التطرق لأي شيء يخص المنتخب الوطني؛ لأن مثل هذه القرارات تخص البرتغالي روى فيتوريا المدير الفنى للفراعنة، والذى يرفض دومًا أي تدخلات في الجهاز الفني للمنتخب.

وشهدت الساعات الماضية  أنباء حول رحيل محمد غرابة، مدير المنتخب الوطني؛ بسبب أزمة الثلاثي إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد، خلال معسكر الفراعنة  قبل مواجهة سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز مصر 2-0.

وأضاف المصدر، أن اتحاد الكرة لم يفكر في رحيل محمد غرابة وإسناد المهمة لمسئول آخر، خاصة أن "غرابة" ليست له علاقة بأزمة اللاعبين الثلاثة، وفيتوريا هو صاحب القرار الأول والأخير في كل ملفات المنتخب، مشيرًا إلى أن كل ما يتردد ما هو إلّا محاولة لإثارة أزمة داخل المنتخب الوطني، بعدما فشلت محاولات البعض لتحميل أيمن عبدالعزيز سبب استبعاد الثلاثي من معسكر الفراعنة.

حقيقة ترشيح سيد عبدالحفيظ لخلافة محمد غرابة

وأوضح أن أزمة اللاعبين الثلاثة فنية، مرتبطة بالتدريبات ولا دخل لـ"غرابة" بالأمر من قريب أو بعيد.

وشدد المصدر على أن مهمة محمد غرابة هى مهمة إدارية بحتة، لكن سيد عبدالحفيظ كان يشغل منصب مدير الكرة بالأهلي، بما يعنى رئيسًا لقطاع الكرة، وهي الاختصاصات الإدارية مع المنتخب الوطني، وبالتالى ليس من المنطقى ترشيح "عبدالحفيظ" لخلافة "غرابة".

وشهد معسكر الفراعنة الزخير أزمة خاصة بالثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، حيث تم استبعادهم من معسكر الفراعنة قبل لقاء سيراليون نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب.

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