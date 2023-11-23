توافد المئات من أهالى دراو لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

شهدت مدينة دراو التابعة لمحافظة أسوان، مساء الأربعاء، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي؛ لاستكمال مسيرته وإنجازاته في فترة رئاسية جديدة، ونظمه أمانة حزب حماة الوطن بأسوان.

دعم المواطنين لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي

وتوافد لحضور المؤتمر الجماهيري الحاشد المئات من المواطنين من أهالي أسوان لدعم وتأييد المرشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

وجاء المؤتمر الجماهيري بحضور كلًا من: قيادات أمانة حزب حماة الوطن بمدينة دراو وعلى مستوى محافظة أسوان، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

ويأتى ذلك ضمن المؤتمرات الجماهيرية التى نظمها حزب حماة الوطن، خلال الآونة الأخيرة على مستوى محافظة أسوان؛ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية لفترة جديدة لاستكمال مسيرته وانجازاته.

ومن المقرر بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر المقبل.

وفى سياق آخر كان قد تواصل مديرية الشباب والرياضة بأسوان فى نشر الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية تحت شعار “شارك.. الكلمة كلمتك”، التي أقميت مساء الأحد، بمركز شباب مدينة كوم أمبو.

جاء ذلك بحضور ٢٤٤ شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية بمدينة كوم أمبو، وذلك بهدف تعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية القادمة.



وتحمل الحملة شعار “شارك.. الكلمة كلمتك”، حيث تنفذ الإدارة المركزية للتعليم المدني والبرلمان بوزارة الشباب والرياضة اللقاءات على مستوى الجمهورية بواقع ١٦٢ لقاءا حواريا، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري لنشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل ، باعتبارها واجب وطني ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة.

وتشمل الحملة جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري، ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول، حيث تحدث الحضور الكبير الذي ضم الدكتور محمد جابر عباس وكيل كلية الخدمة الاجتماعية بأسوان، والشيخ محمد أحمد مدير أوقاف كوم أمبو، والمهندس شوقي مصطفى رئيس المدينة.



وذكر ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، في كلمته، إن الهئية الوطنية للانتخابات أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، و من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر.

دعم المواطنين لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي

دعم المواطنين لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي

دعم المواطنين لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي

دعم المواطنين لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي

دعم المواطنين لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي