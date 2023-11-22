3 قيادات تتنافس للفوز برئاسة قطاع تشغيل كهرباء جنوب المنيا

كشف مصدر مسؤول بشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء اختيار 3 قيادات للمفاضلة بينهم لمنصب رئيس قطاع تشغيل جنوب المنيا وتم عقد اختبار للثلاثة في مقر الشركة القابضة لكهرباء مصر بالعاصمة الادارية وستم الإعلان خلال الايام القليلة القادمة عن الفائز بالمنصب.

وكلّف المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء في مارس الماضي المهندسة نجوى محمود سيد، رئيس قطاع تشغيل شمال المنيا القيام بالاشراف بأعمال رئيس قطاع تشغيل جنوب المنيا بجانب عملها.

وأصدر رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، الأربعاء، قرارات تضمنت تعيين المهندس محمد رمضان محمد مدير عام التشغيل قطاع توزيع كهرباء بنى سويف، كما تضمنت القرارات ايضا تعيين جلال عبد الوهاب مدير الوحدة الإدارية بقطاع توزيع كهرباء بنى سويف، كما أصدر قرارا ايضا بتعيين 58 لشغل وظيفة مدير إدارة على مستوى قطاعات الشركة وادارتها.

وقال شمعة، في تصريحات سابقة لـ«الدستور» إن الشركة درست جيدًا أهداف مشروع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واعتمدت فى خطتها لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالقرى المستهدفة من المبادرة فى نطاق عمل الشركة على محاور وأولويات تتحقق من خلالها الأهداف المرجوة.

أضاف «شمعة» أن عدد المشتركين المستفيدين من مشروع التطوير 1.1 مليون مشترك، ما يمثل 25٪ من عدد المشتركين فى الشركة، وبلغ عدد القرى المستهدفة والواقعة فى ٥ محافظات، هى: الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد، ٤٨٢ قرية بإجمالى ١٧ مركزًا على مستوى الشركة.

وتابع أن الشركة تحرص على تقليل نسب الفقد السنوية، حيث تم تركيب ٤٠٠ ألف عداد كودى مسبق الدفع للمبانى المخالفة والعشوائية فى العام المالى الماضى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، والتى تتم محاسبتها عن طريق الممارسة الشهرية، وفى العام المالى الجارى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، تم الانتهاء فى شهر يوليو من تركيب ٢٢ ألف عداد كودى، وفى شهر أغسطس تم تركيب ٢٣ ألفًا أخرى، وتبلغ نسبة العدادت مسبقة الدفع ٥١٪ من إجمالى العدادات فى نطاق عمل الشركة، متابعًا: «لدينا ٤.١ مليون مشترك، منهم ٢.١ مليون مشترك لديه عداد مسبق الدفع».