الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ دراسات إسرائيلية يكشف: كيف خدعت حماس جيش الاحتلال؟

حماس
حماس

قال الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، إن نتنياهو يحاول إطالة أمد الحرب في غزة لمحاولة تحقيق أي إنجاز يُمكنه من تفادي العزل والمحاكمة والسجن في النهاية، كما حدث مع إيهود أولمرت. 

وأضاف “نتنياهو”، خلال حواره ببرنامج “صالة التحرير”، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه بعد عملية طوفان الأقصى كشفت التحقيقات أن جيش الاحتلال هو من قتل النسبة الأكبر من المستوطنين خلال مهرجان “نوفا”، وأن الجيش لاحقهم بالطائرات والرشاشات وقصفهم بصواريخ “إير فاير”، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي قرر دفن جميع السيارات التي قصفها حتى لا يكون دليل إدانة.

خديعة حماس لجيش الاحتلال

وأوضح أن الفصائل الفلسطينية هاجمت يوم 7 أكتوبر 11 موقعًا إسرائيليا واستطاعت القبض على أسرى إسرائيليين، كما أسرت بعض الجنود، مؤكدًا أن الفصائل الفلسطينية خلال العملية نزعت شرائح معدنية وضعها الجيش الإسرائيلي في أجساد الأسرى الإسرائيليين للتعرف على أماكنهم، ووضعت تلك الشرائح في مبنى بعد أن أفرغته من السكان، وقام جيش الاحتلال بنسف المبنى دون النظر للأسرى، ونجحت خديعة حماس.

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