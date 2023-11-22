الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

جيش الاحتلال يُعلن مقتل قائد فريق فى لواء جولانى بغزة

الاحتلال
الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سقوط قتيل في صفوفه وإصابة آخر بجروح خطيرة، خلال المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

وأشار جيش الاحتلال، في بيان، إلى أن ليرون سنير "25 عاما" قائد فريق في لواء جولاني، قتل في معركة بشمالي قطاع غزة

وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي في دورية جفعاتي بجروح خطيرة، خلال القتال في شمال قطاع غزة.

ولفت جيش الاحتلال، إلى أنه بإعلان مقتل سنير، يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 391 قتيلا.

والسبت الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الجيش انتقل إلى المرحلة الثانية من العمليات البرية في غزة "التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي"، مشيرا إلى أن حرب إسرائيل مع حماس شاملة، ومهددا باغتيال السياسيين بالحركة.

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استشهاد عشرات الفلسطينيين

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر فلسطينية اليوم الأربعاء، استشهاد عشرات الفلسطينيين في هجمات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة وذلك مع ترقب بدء دخول اتفاق للهدنة المؤقتة.

وأفادت المصادر، باستشهاد نحو 100 فلسطيني على الأقل في هجمات ليلية على منازل سكنية مأهولة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما أعلنت حركة "حماس" عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية "وقف إطلاق نار مؤقت" لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

وذكرت الحركة في بيان، أن الاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية للجيش الإسرائيلي في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

وأفادت بأنه سيتم إطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال دون سن 19 عامًا، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من سجون إسرائيل دون سن 19 عامًا.

وأوضحت أنه سيتم وقف حركة الطيران في "الجنوب" على مدار الأربعة أيام، فيما وقف حركة الطيران في "الشمال" سيكون لمدة ست ساعات يوميًا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء بالتوقيت المحلي.

وأوضحت حماس أنه سيتم إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالًا وجنوبا.

شمال قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي الاحتلال الفلسطينيين الجنود القتلى

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