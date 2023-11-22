الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

علاء الغطريفي: الحرب على غزة  كسرت الاحتلال

علاء الغطريفي
علاء الغطريفي

علّق الكاتب الصحفي علاء الغطريفي، على الاتفاق على هدنة إنسانية لمدة 4 أيام في قطاع غزة.

وقال الغطريفي، خلال حواره  مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج  "المشهد"، المذاع على فضائية ""ten، مساء الأربعاء، إن الحرب الأخيرة على قطاع غزة أدت لانكسار الاحتلال.

أضاف أن الحرب الأخيرة كسرت الاستراتيجية الكبرى لإسرائيل المتمثلة في القتال خارج الأرض، حيث شهدت تل أبيب قتالًا في الداخل لأول مرة في تاريخ دولة الاحتلال.

أشار إلى أن الاحتلال لم يستطع شن حرب خاطفة على قطاع غزة، حيث استمرت العملية في قطاع غزة لـ47 يومًا، لافتًا إلى أن وضع الاحتلال في هذه الحرب ليس سهلًا، لأنه يحارب حماس من المسافة صفر التي تستخدم أساليب وتكتيكات عسكرية مختلفة تمامًا. 

أوضح أن الاحتلال لم يستطع حتى الآن السيطرة على شمال غزة بالكامل، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل شكلت ضغطًا كبيرًا على الولايات المتحدة، ما أدى لقيام الإدارة الامريكية بالضغط من أجل إعداد هدنة ما بين الاحتلال وحركة حماس. 

وأشار إلى أن رئيس حكومة بنيامين نتنياهو كان يتحدث في البداية عن هزيمة حركة حماس بشكل كامل، والآن هدفه تغير، وأصبح يتفاوض مع الحركة من أجل إطلاق سراح بعض الرهائن.

غزة نشأت الديهي علاء الغطريفي

مواد متعلقة

دبلوماسى سابق: إسرائيل الدولة الوحيدة بالأمم المتحدة غير المعترف بحدودها

الكشكى: القمة المصرية الأردنية أكدت على الرؤية المشتركة تجاه القضية الفلسطينية

تقرير لـ"dmc" يرصد حجم المساعدات المصرية لقطاع غزة

أستاذ علوم سياسية: الموقف المصرى الأردنى ثابت تجاه قضايا الأمن القومى العربى

"لماذا تعجبت الملائكة من خلق آدم؟".. الشيخ خالد الجندى يُجيب

بعد اتفاق الهدنة.. أكرم القصاص: الموقف المصرى ثابت تجاه رفض تهجير الفلسطينيين

ما معنى خليفة الله فى الأرض؟.. خالد الجندى يُجيب

خالد الجندى: "اللهم نسألك النصرة والثبات لأهلنا فى غزة"

الأكثر قراءة

غزة كلمة السر.. استقالة هند صبرى من برنامج الغذاء العالمى

بايدن يشكر الرئيس السيسى على دوره فى التهدئة.. ويؤكد: نرفض تهجير الفلسطينيين

عاجل| حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته الإجرامية فى غزة

عاجل| لسرقة أعضائهم.. فضيحة لجيش الاحتلال بسرقة جثث شهداء غزة من مستشفى الشفاء

الداخلية تمد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين 3 أشهر

ملخص آخر حلقة من مسلسل صوت وصورة مفاجآت عديدة وغير متوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات