علاء الغطريفي: الحرب على غزة  كسرت الاحتلال

علّق الكاتب الصحفي علاء الغطريفي، على الاتفاق على هدنة إنسانية لمدة 4 أيام في قطاع غزة.

وقال الغطريفي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية ""ten، مساء الأربعاء، إن الحرب الأخيرة على قطاع غزة أدت لانكسار الاحتلال.

أضاف أن الحرب الأخيرة كسرت الاستراتيجية الكبرى لإسرائيل المتمثلة في القتال خارج الأرض، حيث شهدت تل أبيب قتالًا في الداخل لأول مرة في تاريخ دولة الاحتلال.

أشار إلى أن الاحتلال لم يستطع شن حرب خاطفة على قطاع غزة، حيث استمرت العملية في قطاع غزة لـ47 يومًا، لافتًا إلى أن وضع الاحتلال في هذه الحرب ليس سهلًا، لأنه يحارب حماس من المسافة صفر التي تستخدم أساليب وتكتيكات عسكرية مختلفة تمامًا.

أوضح أن الاحتلال لم يستطع حتى الآن السيطرة على شمال غزة بالكامل، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل شكلت ضغطًا كبيرًا على الولايات المتحدة، ما أدى لقيام الإدارة الامريكية بالضغط من أجل إعداد هدنة ما بين الاحتلال وحركة حماس.

وأشار إلى أن رئيس حكومة بنيامين نتنياهو كان يتحدث في البداية عن هزيمة حركة حماس بشكل كامل، والآن هدفه تغير، وأصبح يتفاوض مع الحركة من أجل إطلاق سراح بعض الرهائن.