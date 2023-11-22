الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبد المنعم سعيد: الاحتلال يدرس إعادة 18 ألف عامل فلسطيني مرة أخرى

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

علق الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، علي الاتفاق علي هدنة انسانية في قطاع غزة.

وتابع "سعيد"، خلال حواره  مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج  "المشهد"، المذاع على فضائية ""ten، مساء الأربعاء، إن البعض متحمس  للجولة الأخيرة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لأن  دولة الاحتلال من وجهة نظره تشهد انهيارات عدة، والقوة هي الحل لإنهاء الأزمة. 

وأضاف أن جميع زعماء العالم يتحدثون الآن عن حل  الصراع العربي الإسرائيلي، من خلال حل الدولتين على حدود 1967،  بينما حل الدولة الواحدة هو الوحيد الموجود حاليًا، حيث يوجد سوق عمل واحد، ودولة واحدة.

وأشار إلى أن هناك 18 ألف فلسطيني يعملون داخل أراضي الاحتلال الإسرائيلي، والذي يبحث الآن إعادتهم مرة أخر.

ولفت إلى أن حماس ستظل موجودة داخل قطاع غزة، حتى إذا هزمت في الحرب الحالية، بدليل فوز الحركة في الانتخابات التي حدثت في قطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك رؤية غربية إسرائيلية لحكم قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية سواء بمفردها، أو من خلال دعم عربي أو دولي، والكثير من الأمور تطرح في هذا الإطار.

غزة عبد المنعم سعيد الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

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