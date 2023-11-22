وزير الدفاع الإسرائيلي: مستمرون في الحرب على قطاع غزة 

قال يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلية أجمعت على استمرار الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنهم ملتزمون بمواصلة الحرب على قطاع غزة من أجل تفكيك الفصائل.

وأضاف “جالانت”، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي لقادة “مجلس الحرب” الإسرائيلي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن القوات الجوية والبحرية والبرية الإسرائيلية تواصل عملها في القطاع، زاعمًا أن نهاية الحرب يجب أن تكون بتفكيك حماس وإعادة المحتجزين.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الصفقة الحالية أفضل بكثير مما عرض علينا قبل أسبوع، وسنتوصل لتحرير المحتجزين وسنظهر للعالم قوتنا.