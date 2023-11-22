الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث: الموقف تغير فى بريطانيا وهناك تزايد فى عدد البرلمانيين الداعمين لغزة

إيثاي إي دينسر
إيثاي إي دينسر

قال إيثاي إي دينسر، الباحث في شئون الشرق الأوسط، إنه على مدار الشهرين السابقين رأينا تغيّرا كبيرًا في لندن، فنهاية الأسبوع الماضي وعلى مدار أسبوع ونصف الأسبوع أكثر من مليون شخص قد خرجوا إلى الشوارع في لندن أي حوالي ثُمن التعداد السكاني في لندن يدعمون فلسطين وخرجوا في الشوارع. 

وأضاف الباحث في شئون الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الأمر قد غير الآلية التي يتعامل بها البرلمان، حيث إن الحزب الحاكم اليوم والمعارض قد تحدثا عن دعم إسرائيل، كما أن أعضاء البرلمان يدعمون وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح، أن أعضاء البرلمان البريطاني، طالبوا بوقف دائم لإطلاق النار، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أيضًا أن تكون هناك انتخابات عامة قادمة في لندن، وهذا الوضع يضع الكثير من الضغوط على رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك الذي يقود حكومة محافظة.

وتابع: "رأينا الأسبوع الماضي طرد وزيرة الداخلية والتي كانت تنتقد التعامل مع المظاهرات في لندن المؤيدة لفلسطين، وكانت تحاول أن تدعم الشرطة من أجل وقف تلك المظاهرات وتمت إقالتها من الحكومة، بالإضافة إلى تعيين وزير الخارجية بمنصبها والذي لديه خبرة كبيرة في التعامل مع شئون الشرق الأوسط"، مؤكدًا أن كل هذه التظاهرات قد أدت إلى تغير كبير فيما يتعلق بالأمور الفلسطينية.

القاهرة الإخبارية الشرق الأوسط لندن اطلاق النار غزة

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