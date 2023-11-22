الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"ارتباك راكب" يكشف ضبطية ماريجوانا بمطار الغردقة

جريدة الدستور

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة د.هشام شرارة من ضبط كمية من الماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من برلين على رحلة خطوط الطيران الجوية الألمانية اشتبه محمد عبدالباسط مأمور اللجنة الجمركية فى راكب ألمانى الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية نظرًا لارتباكه.

تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه محمود جمال تحت إشراف محمد صبحى فتلاحظ وجود كثافات.

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وقام محمد سيد مراد المشرف على صالة الوصول الدولى بتكليف محمود خميس بتفتيش أمتعة الراكب تفتيشًا فتبين وجود 10 جرام من نبات المرجوانا المخدر بين طيات الملابس.

وقام بالجرد والتحريز محمود الحاوى وكريم فتحى بحضور هانى حافظ بالأمن الجمركى.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٥١ لسنه ٢٠٢٣ وإحاله الراكب للنيابه العامه بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

رجال الجمارك مطار الغردقة الدولي ضبط كمية نبات الماريجوانا المخدر مكافحة المخدرات الجمارك

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