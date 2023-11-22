عودة محمد شريف لتدريبات الخليج استعدادًا للدوري السعودي

أعلن نادي الخليج السعودي الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد شريف مهاجم الأهلي السابق، عودة المهاجم للمشاركة في مران الفريق.

وتواجد شريف في معسكر منتخب مصر الأول خلال الأيام الماضية، حيث شارك كبديل في مباراتي جيبوتي وسيراليون.

وحقق منتخب مصر الفوز على جيبوتي بسداسية نظيفة قبل أن ينتصر على سيراليون بهدفين دون رد في تصفيات كأس العالم 2026.

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الخليج السعودي لـ محمد شريف: يا هلا باللي عود

ونشر الحساب الرسمي لنادي الخليج السعودي، صورة لمحمد شريف من التدريب وكُتب عليها تعليق " يا هلا باللي عود".

ويستعد فريق الخليج لمواجهة الوحدة يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي.

ويتواجد فريق الخليج السعودي في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، حصدها من 3 انتصارات و4 تعادلات، فيما نال 6 هزائم.