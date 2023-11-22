الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عودة محمد شريف لتدريبات الخليج استعدادًا للدوري السعودي

محمد شريف
محمد شريف

أعلن نادي الخليج السعودي الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد شريف مهاجم الأهلي السابق، عودة المهاجم للمشاركة في مران الفريق.

وتواجد شريف في معسكر منتخب مصر الأول خلال الأيام الماضية، حيث شارك كبديل في مباراتي جيبوتي وسيراليون.

وحقق منتخب مصر الفوز على جيبوتي بسداسية نظيفة قبل أن ينتصر على سيراليون بهدفين دون رد في تصفيات كأس العالم 2026.

اقرأ أيضا.. محمد شريف يقود الخليج للانتصار على الطائي في الدوري السعودي

الخليج السعودي لـ محمد شريف: يا هلا باللي عود

ونشر الحساب الرسمي لنادي الخليج السعودي، صورة لمحمد شريف من التدريب وكُتب عليها تعليق " يا هلا باللي عود".

ويستعد فريق الخليج لمواجهة الوحدة يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي.

ويتواجد فريق الخليج السعودي في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، حصدها من 3 انتصارات و4 تعادلات، فيما نال 6 هزائم.

الخليج السعودي محمد شريف الدوري السعودي 2023 عودة محمد شريف لتدريبات الخليج منتخب مصر

مواد متعلقة

حقيقة عودة محمد شريف مجددا للأهلي

محمد شريف يقود الخليج للانتصار على الطائي في الدوري السعودي

بمشاركة محمد شريف.. رونالدو يقود النصر للفوز على الخليج بثنائية فى الدورى السعودى

الأكثر قراءة

عاجل| غزة كلمة السر.. استقالة هند صبري من برنامج الغذاء العالمي

عاجل| حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته الإجرامية فى غزة

حرجة للغاية.. تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق (فيديوجراف)

الداخلية تمد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين 3 أشهر

الأهلى يستقر على رحيل 6 لاعبين.. ويستعد لـ"ميدياما" الغانى

الحوثيون: أطلقنا دفعة صواريخ مُجنحة على أهداف إسرائيلية جنوب فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات