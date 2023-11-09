محمد شريف يقود الخليج للانتصار على الطائي في الدوري السعودي

قاد الدولي المصري محمد شريف فريق الخليج السعودي لتحقيق الفوز على الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري السعودي (روشن).

وجاءت مشاركة محمد شريف في المباراة بصفة أساسية، وتمكن من تسجيل الهدف الثالث لصالح فريق الخليج ليساهم في انتصار فريقه.

وافتتح فريق الطائي التسجيل عن طريق بيرنارد مينساه في الدقيقة 30 من عمر المباراة، قبل أن يتمكن فريق الخليج من إدراك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، استطاع فريق الخليج أن يسجل هدفين عن طريق فابيو مارتينيز ومحمد شريف في الدقيقتين 61 و73 من عمر المباراة.

وكان محمد شريف قد أهدر فرصتين محققتين في الشوط الأول قبل أن ينجح في تسجيل هدفًا في الشوط الثاني.

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محمد شريف يغادر المباراة متأثرًا بالإصابة

غادر محمد شريف المباراة في الدقيقة 83 من عمر اللقاء بعدما اشتكى من آلام في الكتف عقب خروجه من أرضية الملعب.

وارتفع رصيد الخليج عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي بعدما حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 6 مباريات،

وتجمد رصيد الطائي عند 11 نقطة عقب تلقيه الهزيمة الثامنة فيما فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين ليحتل المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي.

وشهدت المباراة تعرض نواف القميري لاعب فريق الطائي للطرد في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول ليستكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

كما حصل خالد ناري لاعب الخليج على بطاقة حمراء في الدقيقة 13 من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول.