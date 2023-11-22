"ربع أنف ونصف أذن" ضمن نقاشات قصور الثقافة بدمياط

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، لقاء لمناقشة المجموعة القصصية "ربع أنف ونصف أذن"، للأديبة دعاء زيان، وذلك بمركز شباب ستاد دمياط ضمن نشاط نادي الأدب.

أدار اللقاء الروائي فكري داود، وشارك به كل من الأدباء سمير الفيل، عيد صالح، ومها الخواجة.

أشاد "الفيل" في بداية حديثه بالمجموعة القصصية، موضحا أنها تجربة تتسم بالخصوصية والصدق وجمال اللغة، فالكاتبة تمتلك أسلوبا وأفكارا عدة حول قيم الخير والحق والجمال، الأمر الذي مكّنها من التعبير بشكل جدي عن مشكلات وقضايا المجتمع المصري وتغيراته.

من جانبه تحدث الناقد عيد صالح، عن "الأدب النسوي" الذي اعتمدت عليه الكاتبة في بعض القصص، وكذلك استخدامها لعدد من الألفاظ الخلابة التي كانت أشبة بالخلطة السخرية لوصف ما تحتويه المجموعة.

وأبدى الروائي فكري داود إعجابه بطريقة تناول الكاتبة لقضايا المرأة، وكذلك اهتمامها بالتفاصيل الدقيقة التي تعبّر عن رؤيتها العميقة للأشياء كما جاء في كتاباتها عن الحيوانات والطيور والحشرات.

عن اسم المجموعة الذي يبدو مبهما للكثيرين، قالت الناقدة مها الخواجة إن الكاتبة استعانت بالأنف كرمز للتكبر والتدخل فى شئون الغير، واستخدمت الأذن للتعبير عن تتبع الأخبار، الأمر الذي يجعل القاريء في حالة ترقب للأحداث من خلال تصرفات الأبطال داخل القصص.

جاء ذلك ضمن الفعاليات الأدبية المقامة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة.