حرجة للغاية.. تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق (فيديوجراف)

خضع العامري فاروق، نائب رئيس نادي الأهلي، لعملية جراحية خلال الأيام القليلة الماضية، في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، إثر تعرضه لوعكة صحية منذ عدة أيام، دخل بسببها في غيبوبة.

وتعرض العامري فاروق للإصابة بنزيف في المخ، أثناء تواجده بنادي الأهلي قبل اجتماع المكتب التنفيذي، نُقل على إثرها لمستشفى المعلمين المجاور للنادي قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل الحالة الصحية للعامري فاروق.