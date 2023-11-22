الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حرجة للغاية.. تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق (فيديوجراف)

العامري فاروق
العامري فاروق

خضع العامري فاروق، نائب رئيس نادي الأهلي، لعملية جراحية خلال الأيام القليلة الماضية، في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، إثر تعرضه لوعكة صحية منذ عدة أيام، دخل بسببها في غيبوبة.

وتعرض العامري فاروق للإصابة بنزيف في المخ، أثناء تواجده بنادي الأهلي قبل اجتماع المكتب التنفيذي، نُقل على إثرها لمستشفى المعلمين المجاور للنادي قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل الحالة الصحية للعامري فاروق.

txt

الخطيب يقطع رحلته للخارج ويعود للاطمئنان على العامرى فاروق

txt

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر بإفريقيا عقب انتهاء الأجندة الدولية

 

العامري فاروق نائب رئيس نادي الأهلي تعرض العامري فاروق للإصابة بنزيف في المخ نزيف في المخ نادي الاهلي الاهلى

الأكثر قراءة

عاجل| غزة كلمة السر.. استقالة هند صبري من برنامج الغذاء العالمي

عاجل| حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته الإجرامية فى غزة

حرجة للغاية.. تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق (فيديوجراف)

الداخلية تمد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين 3 أشهر

الأهلى يستقر على رحيل 6 لاعبين.. ويستعد لـ"ميدياما" الغانى

الحوثيون: أطلقنا دفعة صواريخ مُجنحة على أهداف إسرائيلية جنوب فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات