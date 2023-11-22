الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكشكي: القمة المصرية الأردنية أكدت على الرؤية المشتركة تجاه القضية الفلسطينية

جمال الكشكي
جمال الكشكي

علق الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، علي اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي اليوم بملك الأردن، اللمك عبدالله.

وقال “الكشكي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، إن استقبال الرئيس السيسي للملك عبدالله الثاني ليس بغريب علي دولتين لديهم تطابق في الأهداف والرؤي المشتركة تجاه  القضية الفلسطينية.

وأضاف أنه علي مدار السوات الماضية كان هناك العديد من القمم المشتركة بشأن القضية الفلسطينية وكانت الرؤي متقاربة ومتطابقة من أجل حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة علي حدود 67.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ويتزامن مع إعلان هدنة وعن ثمار الجهود المصرية القطرية الأمريكية في التوصل لهدنة انسانية، والهدف من هذه المباحثات التأكيد علي الرؤية المشتركة بين مصر والأردن، وتم تمهيد هذه الهدنة لوقف دائم لإطلاق النار.

المحور القضية الفلسطينية

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