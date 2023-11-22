الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسل "إكسترا نيوز" يكشف حقيقة حدوث تسريب للغاز بالقرية الذكية

تسريب للغاز بالقرية
تسريب للغاز بالقرية الذكية

كشف منير مكرم، مراسل "إكسترا نيوز"، عن حقيقة تسريب غاز في القرية الذكية، وعدد إصابات المواطنين بحالات اختناق.

وأكد مكرم، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن المتحدث باسم وزارة البترول، قال إن الرائحة المنتشرة خاصة بالمواد التي تُضاف إلى الغاز الطبيعي أثناء عملية نقله، لأنه بلا رائحة.

وأضاف أن الوزارة قامت بإخلاء عدد من المباني بالقرية الذكية بعد إصابة البعض بحالة اختناق نتيجة استنشاق الرائحة، مؤكدًا أن عدد الحالات وصل إلى 19 حالة وتم نقلهم من خلال سيارات الإسعاف لمستشفى أبورواش، وتم علاج وخروج 11 حالة من المستشفى.

خطوط وشبكات الغاز الطبيعي بأبورواش سليمة

وأكد أن كافة الخطوط والشبكات والغاز الطبيعي بأبورواش سليمة ولا يوجد تسريب للغاز، مشيرًا إلى أن القرية عانت في بداية اليوم من حالة اختناق مروري نتيجة الحادث، ولكنه خلال ساعتين عاد كل شيء لطبيعته.

اكسترا نيوز القرية الذكية تسريب غاز إصابات المواطنين حالات اختناق

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