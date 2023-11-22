بعد التوصل لاتفاق الهدنة.. سمير فرج: "حزب الله هو الخاسر الأكبر"

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن الهدنة الإنسانية فرصة "حماس" لالتقاط الأنفاس لعلاج الجرحى، حتى تستطيع المناورة وإصلاح الأنفاق وعمل خطة جديدة وتطوير القتال.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الهدنة فرصة لترميم البنية الأساسية من محطات المياه والكهرباء والصرف الصحي، مؤكدًا أن المنطق يقول إنه لا شىء يتم بالسلاح ولا بد من التفاوض.

وتابع: “أمريكا حققت جزءًا من النجاح، لأن جو بايدن شعبيته قلت.. والأمريكان يقولون إنهم لا يدفعون الضرائب لتستخدمها إسرائيل في ضرب النساء والأطفال”.

حزب الله هو الخاسر الأكبر من الهدنة

وأشار إلى أن حزب الله هو الخاسر الأكبر من الهدنة، ولذلك أعلن اليوم: "نساند غزة وتوقف القتال ينسحب على لبنان، مؤكدًا أن هذه الحرب قضت على مستقبل حزب الله في لبنان.

وعن اختراق الهدنة، قال: “جائز فقد عشنا الكثير من المواقف المماثلة.. وإذا كانت نية الطرفين ثابتة ستكتمل لأن تسليم الأسرى لن يتم على دفعة واحدة ولكن سيتم تسليمهم 10 و10”.