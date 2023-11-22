الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير فرج: “نتنياهو” وأجهزته فشلوا فى تحقيق أهدافهم بغزة

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن أهم أهداف الهدنة هو دخول المساعدات الإنسانية لغزة كاملة بالإضافة إلى دخول 4 شاحنات وقود يوميًا يتم توزيعها بواسطة الولايات المتحدة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن  إسرائيل خسرت من هذه الهدنة لأنه مر 47 يومًا على الحرب ولم تحقق فيها أي شيء ولم تقضِ على حماس كما أعلنت ولم تأسر أحدًا منهم.

نتنياهو خسر شعبيته في الداخل والخارج

وأكد أن الرهائن تم تحريرهم بالمفاوضات ولم تستول إسرائيل على أرض فهي تدخل بالقوات وتعود من الناحية الأخرى، مشيرًا إلى أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، خسر شعبيته في الداخل والخارج والأمن والمخابرات الإسرائيلية كذلك.

أشار إلى أن نقطة نجاح إسرائيل الوحيدة هي الإفراج عن 50 من الأسرى، وهي فرصة لتهدئة الشارع الإسرائيلي لأنه يوجد 250 أسيرًا لدى حماس.

سمير فرج إسرائيل خسرت الهدنة نتنياهو خسر شعبيته الأسرى الشارع الإسرائيلي

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