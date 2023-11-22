الرئيس السيسى: "التطوير الشامل وإصلاح النظام العالمى أمر لا مفر منه"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن تطوير وإصلاح النظام العالمي بشكل شامل أمر لا مفر منه، مشيرًا إلى أنه يأتي على رأس ذلك إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي بما يشمله من استحداث آليات تمويل فعالة وتعظيم الاستفادة من الآليات القائمة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته للقمة الافتراضية لمجموعة العشرين G20 المنعقدة اليوم: "يُضاف إلى ذلك إصلاح مؤسسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز قدرتها على التمويل وفقًا لأولويات الدول النامية".

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة احتواء مشكلة تنامي الديون السيادية للدول النامية بما فيها الدول متوسطة الدخل.