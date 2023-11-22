الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

معتز محمود: كلمة السيسي أمام بريكس رسالة حاسمة للتصدي لمحاولات التهجير القسري

معتز محمود
معتز محمود

أكد النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على الاحترام الشديد والتقدير التام عربيًا ودوليا للموقف المصري، الذي تجسده القيادة السياسية في رفض العدوان الغاشم على غزة، قائلا: مصر تتبنى موقفا حاسما ضد العدوان على المدنيين وضد اجبار الفلسطينيين على ترك أرضهم وتهجيرهم وتتصدى لمخططات إسرائيل.

ونوه محمود، في تصريح صحفي له اليوم، بتأكيد الرئيس السيسي أمام قمة بريكس، أن المجتمع الدولى يتحمل مسئولية إنسانية وسياسية لإنقاذ المدنيين في غزة، ووقف هذه الممارسات اللاإنسانية، التى تجعل الحياة والمعيشة في غزة مستحيلة، ما يُجبر الناس على ترك بيوتهم وأراضيهم، قائلا: موقف مصر معلن وواضح ويعرف تماما النوايا الاسرائيلية.

وأشار وكيل صناعة البرلمان، إلى أن مصر كانت ولا تزال تُعارض الضغط على الفلسطينيين فى قطاع غزة، وتقف ضد محاولات إرغامهم على ترك أرضهم وبيوتهم، سواء بشكل فردي أو جماعي، كما تقف مصر ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بشكل قسرى داخل أو خارج غزة، لأنها مخالفة جسيمة للقانون الدولي والإنساني، مشددا أن موقف القيادة السياسية، إزاء الحرب على غزة حاسم ومشرف ويبعث برسائل حاسمة للحكومة الاسرائيلية بالتراجع عن مخططاتها ووقف الحرب والالتزام بالسلام والتسوية.

واختتم المهندس معتز محمد محمود بالتأكيد، على ضرورة تحرك مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف الجرائم الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، وتحويل الانتهاكات وجرائم الحرب لمحكمة الجنايات الدولية، مضيفا: جرائم إسرائيل لا يجب أن تمر دون عقاب.

من جانبه أكد النائب محمد نشات العمده، عضو مجلس النواب، أن موقف مصر من الحرب على غزة شديد الوضوح، فهى ترفض تماما العدوان الإسرئيلي وتطالب بوقف فوري لاطلاق النار وادخال المساعدات الانسانية والغذائية والدوائية.

ونوه نشأت العمده في تصريح صحفي له اليوم، بتأكيد الرئيس السيسي، أن الأولوية لوقف فورى لإطلاق النار ونفاذ آمن ومستدام للمُساعدات بغزة، وذلك خلال كلمته في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، والتي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة، مشددا على معارضة مصر وإدانتها قتل المدنيين من جميع الأطراف، واستهدافهم واستهداف المنشأت المدنية، وبخاصةً المستشفيات.

النائب معتز محمد محمود لجنة الصناعة بمجلس النواب القيادة السياسية العدوان الغاشم غزة الرئيس السيسي قمة بريكس

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف طقس الخميس والظواهر الجوية المتوقعة

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع تاكيس جونياس

الحكم على حمو بيكا لاتهامه بقيادة سيارة بدون رخصة وتغيير لونها 29 نوفمبر

نصيحة الثعلب.. تفاصيل ما دار بين حازم إمام وأحمد فتوح قبل أمم افريقيا

الرئيس السيسى: يجب حصول الشعب الفلسطينى على حقه المشروع فى إقامة دولته والعيش بسلام

لماذا يستهدف الاحتلال الإسرائيلى مستشفى الإندونيسى فى غزة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات