معتز محمود: كلمة السيسي أمام بريكس رسالة حاسمة للتصدي لمحاولات التهجير القسري

أكد النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على الاحترام الشديد والتقدير التام عربيًا ودوليا للموقف المصري، الذي تجسده القيادة السياسية في رفض العدوان الغاشم على غزة، قائلا: مصر تتبنى موقفا حاسما ضد العدوان على المدنيين وضد اجبار الفلسطينيين على ترك أرضهم وتهجيرهم وتتصدى لمخططات إسرائيل.

ونوه محمود، في تصريح صحفي له اليوم، بتأكيد الرئيس السيسي أمام قمة بريكس، أن المجتمع الدولى يتحمل مسئولية إنسانية وسياسية لإنقاذ المدنيين في غزة، ووقف هذه الممارسات اللاإنسانية، التى تجعل الحياة والمعيشة في غزة مستحيلة، ما يُجبر الناس على ترك بيوتهم وأراضيهم، قائلا: موقف مصر معلن وواضح ويعرف تماما النوايا الاسرائيلية.

وأشار وكيل صناعة البرلمان، إلى أن مصر كانت ولا تزال تُعارض الضغط على الفلسطينيين فى قطاع غزة، وتقف ضد محاولات إرغامهم على ترك أرضهم وبيوتهم، سواء بشكل فردي أو جماعي، كما تقف مصر ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بشكل قسرى داخل أو خارج غزة، لأنها مخالفة جسيمة للقانون الدولي والإنساني، مشددا أن موقف القيادة السياسية، إزاء الحرب على غزة حاسم ومشرف ويبعث برسائل حاسمة للحكومة الاسرائيلية بالتراجع عن مخططاتها ووقف الحرب والالتزام بالسلام والتسوية.

واختتم المهندس معتز محمد محمود بالتأكيد، على ضرورة تحرك مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف الجرائم الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، وتحويل الانتهاكات وجرائم الحرب لمحكمة الجنايات الدولية، مضيفا: جرائم إسرائيل لا يجب أن تمر دون عقاب.

من جانبه أكد النائب محمد نشات العمده، عضو مجلس النواب، أن موقف مصر من الحرب على غزة شديد الوضوح، فهى ترفض تماما العدوان الإسرئيلي وتطالب بوقف فوري لاطلاق النار وادخال المساعدات الانسانية والغذائية والدوائية.

ونوه نشأت العمده في تصريح صحفي له اليوم، بتأكيد الرئيس السيسي، أن الأولوية لوقف فورى لإطلاق النار ونفاذ آمن ومستدام للمُساعدات بغزة، وذلك خلال كلمته في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، والتي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة، مشددا على معارضة مصر وإدانتها قتل المدنيين من جميع الأطراف، واستهدافهم واستهداف المنشأت المدنية، وبخاصةً المستشفيات.