الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجموعة بريكس تدعو إلى "هدنة فورية" فى غزة وحماية المدنيين

مجموعة بريكس
مجموعة بريكس

دعت دول مجموعة بريكس، إلى "هدنة إنسانية فورية" تفضي إلى وقف لإطلاق النار، وإلى "حماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية" في قطاع غزة، وذلك خلال قمة افتراضية طارئة استضافتها مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

وخلال هذه القمة الافتراضية للدول الخمس الأعضاء الأساسيين في بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، حض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجتمع الدولي على "توحيد جهوده لتهدئة الوضع"، مؤكدا أن دول المجموعة قادرة على "أداء دور أساسي" على هذا الصعيد.

من جهته، اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه يجب وقف إطلاق النار، لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والمعاناة".

ودعا إلى "عقد مؤتمر دولي للسلام" يتيح "العمل على إيجاد حل سريع لقضية فلسطين يكون شاملا وعادلا ودائما".

أما رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، فندد بـ"العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين عبر استخدام غير مشروع للقوة من جانب إسرائيل"، مؤكدا أن هذا الأمر يشكل "جريمة حرب".

وأضاف: "يرقى حرمان سكان غزة من الدواء والغذاء والماء والوقود، إلى جريمة إبادة".

وتابع: "ندعو فورًا المجتمع الدولي إلى الاتفاق على إجراءات عاجلة وملموسة لإنهاء المعاناة في غزة وتمهيد الطريق لحل عادل وسلمي لهذا الصراع"، معددًا أبرز الخطوات المقترحة.

من جهته، أشار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى أن لا شيء يبرر "الاستخدام العشوائي وغير المتناسب للقوة ضد مدنيين"، مشددا على أن هؤلاء "أبرياء يدفعون ثمن جنون الحرب".

الأكثر قراءة

مجموعة بريكس تدعو إلى "هدنة فورية" فى غزة وحماية المدنيين

عاجل.. بينهم صحفيان.. شهداء وجرحى فى غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

كيف تصبح مصر الأولى فى إعادة استخدام المياه العادمة؟.. محمد عبدالعاطى يكشف لـ "الشاهد"

"الصحة العالمية" تعلن تفاصيل استشهاد موظفة تعمل بالمنظمة فى غزة

تبون: ما يحدث فى غزة يتطلب تحركًا عاجلًا لمحاسبة المسؤولين عن الإبادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس