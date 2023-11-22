الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لماذا تعجبت الملائكة من خلق آدم؟".. الشيخ خالد الجندي يُجيب

خالد الجندي
خالد الجندي

استضاف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الاسلامية، عددً من طلاب الجامعات خلال حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، للتباحث حول أمور الدين.

وسألت مروة سرساوي، خريجة كلية الدراسات الاسلامية بجامعة الأزهر: لماذا تعجبت الملائكة من خلق آدم؟.

ورد الشيخ خالد الجندي:" الملائكة لا يمكن أن تعترض علي الله عز وجل في أي شئ، وهذا سؤال تعجبي، وليس سؤال اعتراضي".

وأضاف:" هذا سؤال كبير جدًا مثل أسأله تعجبيه كثيرة جدًا، وردت في القرآن الكريم، والله لا يُسأل لأنه أعلم من أي مخلوق".

خالد الجندي لعلهم يفقهون دي ام سي

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