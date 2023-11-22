الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندي: "اللهم نسألك النصرة والثبات لأهلنا في غزة"

خالد الجندي
خالد الجندي

دعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الاسلامية، لنصرة أهلنا الفلسطينيين المحاصرين داخل قطاع غزة.

وقال الشيخ خالد الجندي، خلال حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية "دي إم سي":" اللهم إنا نسألك النصرة لأهلنا غي غزة، اللهم احفظهم، اللهم ثبتهم، اللهم ارحم شهدائهم".

وأضاف:" اللهم اشفي مصابيهم، واغفر لهم، اللهم انصرهم علي أعدائهم، اللهم أرنا في نصرتك لهم آيات قدرتك ومعجزاتك، يامن لا يعجزك شئ  في الأرض ولا في السماء، اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبة أجميعن".

غزة خالد الجندي لعلهم يفقهون

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