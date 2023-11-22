كيف ينجح قطاع الأعمال في تطوير صناعة الأدوية الحكومية؟

استهدفت خطة وزارة قطاع الأعمال العام عبر الشركة القابضة للأدوية تعميق التصنيع المحلي عبر تطوير مصانع الأدوية الحكومية من خلال إضافة خطوط انتاج جديدة باستثمارات بلغت أكثر من مليار جنيه لانشاء عدة مصانع في مجال الأدوية اليبيولوجية ولبن الأطفال وأكياس الدم وعدد كبير من الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج.

وقال د.أسامة عبد الباسط، رئيس شركة العربية للأدوية السابق احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن تطوير الصناعات الأدوية الحكومية يعتبر أمرًا حيويًا لتحسين الرعاية الصحية وضمان توفر الأدوية عالية الجودة وبأسعار معقولة:

أضاف عبدالباسط لـ"الدستور" أن نجاح قطاع الأعمال العام في تطوير الصناعات الأدوية الحكومية تعتمد على عدة عوامل أساسية أولًا:يتطلب الأمر وجود استراتيجيات واضحة ومدروسة تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير في مجال الصناعات الدوائية. ينبغي أيضًا توفير التمويل الكافي لدعم الأبحاث والابتكارات وضمان تطوير أدوية ذات جودة عالية.

إضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك شراكات فعّالة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية تلعب هذه الشراكات دورًا مهمًا في تبادل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز الابتكار وتطوير القدرات

أشار الي أنه علاوة على ذلك، يجب أن يكون هناك تشريعات وسياسات فعّالة تدعم صناعة الأدوية المحلية وتحميها من المنافسة الأجنبية غير النزيهة. يمكن أن تشمل هذه السياسات توفير حوافز مالية وضريبية لتشجيع الاستثمار في الصناعة الدوائية المحلية.

وأكد أنه عند النظر إلى الأمثلة الناجحة لتطوير الصناعات الأدوية الحكومية، يمكن أن نستلهم العديد من النماذج الناجحة حول العالم. على سبيل المثال، يمكننا أن نلتفت إلى الدول التي نجحت في بناء صناعة دوائية قوية من خلال دعم البحث والتطوير وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع.

أوضح أنه على سبيل المثال، الهند تعتبر واحدة من الدول التي نجحت في تطوير صناعة دوائية قوية. من خلال إنشاء مناطق حرة للتكنولوجيا وتقديم الحوافز للشركات الدوائية، تمكنت الهند من بناء قاعدة تصنيعية رائدة وتصدير أدويتها إلى العديد من الأسواق العالمية.

وأكد أنه بالاستفادة من التجارب الناجحة مثل هذه، يمكن للحكومات وقطاع الأعمال العام أن يتبنوا استراتيجيات مشابهة لتعزيز الصناعات الأدوية الحكومية في بلدانهم.

أشار إلى أنه يمكن القول أن نجاح قطاع الأعمال العام في تطوير الصناعات الأدوية الحكومية يتطلب جهودًا متكاملة ومستدامة تستند إلى الابتكار والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات البحثية.

ومن خلال تبني استراتيجيات فعالة ودعم الابتكار والتطوير، يمكن تحقيق نجاح ملموس ومستدام في تطوير الصناعات الأدوية الحكومية.