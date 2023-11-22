الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بسرقة هواتف ومتعلقات المواطنين بالجمالية

حبس متهم
حبس متهم

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بـسرقة هواتف ومتعلقات المواطنين، بمنطقة الجمالية في القاهرة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم ضُبط خلال عرضه هاتف محمول للبيع في أحد المحال التجارية بمنطقة الجمالية في القاهرة، بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، الأمر الذي جعل مالك المحل يشك في أمره وقرر إخطار الأجهزة الأمنية التي تمكنت من القبض عليه.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم اعترف أنه تخصص في سرقة هواتف ومتعلقات المواطنين، وأقر بارتكاب 6 وقائع سابقة بأسلوب المغافلة، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

النيابة العامة محكمة جنوب القاهرة التحقيق مع عاطل الجمالية القاهرة

مواد متعلقة

حبس المتهم بسرقة السيارات بالنزهة

حبس حارس عقار وعاطل لسرقتهما شقة سكنية فى حدائق القبة

حبس عامل سرق محتويات عيادة طبية في عابدين

الأكثر قراءة

حماس تكشف التفاصيل النهائية لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل

مواطن سكندرى: أطالب الرئيس القادم بتوفير "حياة كريمة" واستمرار ريادة مصر

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

محافظ الدقهلية: أصحاب القدرات الخاصة هم طاقة أمل نستمد منهم قوتنا

أسامة الشاهد: حوافز غير مسبوقة لتحقيق التكامل الاقتصادي وجذب مستثمري الخليج

مصر فجر الضمير.. هاشتاج يتصدر "إكس" حول دور القاهرة دعمًا للقضية الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات