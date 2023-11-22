حبس المتهم بسرقة هواتف ومتعلقات المواطنين بالجمالية

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بـسرقة هواتف ومتعلقات المواطنين، بمنطقة الجمالية في القاهرة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم ضُبط خلال عرضه هاتف محمول للبيع في أحد المحال التجارية بمنطقة الجمالية في القاهرة، بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، الأمر الذي جعل مالك المحل يشك في أمره وقرر إخطار الأجهزة الأمنية التي تمكنت من القبض عليه.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم اعترف أنه تخصص في سرقة هواتف ومتعلقات المواطنين، وأقر بارتكاب 6 وقائع سابقة بأسلوب المغافلة، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.