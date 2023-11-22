الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

3 فئات للتذاكر.. تفاصيل احتفالية علي الحجار بمئوية سيد درويش في الإسكندرية

النجم علي الحجار
النجم علي الحجار

يستعد النجم الكبير علي الحجار، للقاء جمهوره السكندري، من خلال احتفالية ضخمة من المقرر إقامتها تحت عنوان "يا عزيز عيني"، بمناسبة مرور 100عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، وذلك على مسرح القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر المقبل، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، وكتابة وإخراج سعيد قابيل.

تفاصيل برنامج حفل يا عزيز عينى للنجم علي الحجار بمكتبة الإسكندرية

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة السابعة مساء، بفاصل غنائي يحييه كل من المطربين أميرة أحمد، وأحمد حمدى رؤوف.

ثم يلتقى الحجار بجمهوره، ويتغنى ببرنامج فني مميز يضم نخبة من أروع أعمال فنان الشعب منها اهو ده اللي صار، خفيف الروح، الشيطان، دور، ضيعت مستقبل حياتى، سالمة يا سلامة، الأروام، وغيرها.

أسعار تذاكر حفل الحجار بمكتبة الإسكندرية

وطرحت الجهة المنظمة للحفل، التذاكر الخاصة وانقسمت إلى ثلاث فئات وتتراوح أسعار التذاكر بين 380، 330، 280 جنيهًا، ومن المتوقع أن يرفع الحفلي لافتة "كامل العدد" خاصة وإن نفدت معظم التذاكر فور طرحها.

فنان الشعب.. سيد درويش 

جدير بالذكر أن الموسيقار سيد درويش مطرب وملحن مصري ولد بمحافظة الإسكندرية في 17 مارس 1892 يعتبر أبًا للموسيقى المصرية العربية، وأحد أعظم الموسيقيين في مصر، ويعد من مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربى، لحن وغنى العديد من المؤلفات التي أصبحت جزءًا من التراث الفنى بعد أن نجح فى تغيير شكل الطرب خلال بدايات القرن الماضى.

وسافر سيد درويش إلى القاهرة وبزغ نجمه عام 1912، فقام بالتلحين لكل الفرق المسرحية أمثال فرقة نجيب الريحاني، جورج أبيض وعلي الكسار، وكوّن ثنائية فنية مع بديع خيري أنتجت العديد من أفضل الأغاني التراثية الخالدة، وتوفي في عام 1923م عن عمر يناهز 31 عام، وتناولت شخصيته بعدد من الأفلام والمسلسلات منها فيلم سيد درويش، ومسلسل أهو دا اللى صار، والضاحك الباكى.

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